Runderful Nuuk: Løb 462,9 kilometer på 39 timer

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 15. juni 2020 - 16:57

Hun kan høre folks råben. Opmuntrende klapsalver. Mens hun løber mod en rundkørsel lige under Store Malene i Nuuks bydel Qinngorput, kan hun se en skare af mennesker, der kigger på hende. De råber glade tilråb.

- Jeg havde forventet at løbe de sidste par kilometer alene, som jeg har gjort de sidste mange gange. Jeg fik fornyet energi og blev glad, da jeg så, at så mange mennesker var kommet for at heppe på mig, fortæller Uiloq Mathæussen, der alene løb i alt 92,23 kilometer på under to døgn.

De sidste 37 timer havde hun løbet i alt 13 løb, der strakte sig på enten ti eller fem kilometer. Hun er en del af holdet Runderful Nuuk, der netop har tilbagelagt i alt 462,9 kilometer, og dermed afviklet ekstremløbet The Speed Project, som ellers skulle afvikles i USA i marts.

- Jeg ville gøre det igen. Jeg og mit hold har ikke fortrudt, at vi besluttede os for at løbe hele weekenden, fortæller hun.

Start

Vi skruer lige tiden tilbage til klokken 4.00 lørdag morgen, den 13. juni. I en rundkørsel i Qinngorput. Marco Liebhardt starter et løb, der først vil stoppe 39 timer efter startskuddet, når Uiloq Mathæussen når i mål. Hun nåede i mål omkring klokken 21.00 søndag aften.

- Konceptet er, at vi løber som et hold på seks. En løber skal løbe enten ti kilometer eller fem kilometer, før den næste løber starter. Så har man imellem løbene hvile, før man løber igen, forklarer Uiloq Mathæussen om den lange stafet, der udfordrede alle løberne.

Bump på vejen

Det var også lidt af en udfordring, som løberne bogstaveligt talt løb ind i lørdag eftermiddag. Der kom stormen. Og regn. Slud. Og sne.

-Vi rystede til sidst i hele kroppen på grund af kulde, så vi måtte stoppe op og ændre planer. Vi kunne ikke holde til så lange afstande med så korte pauser i den kulde, siger Uiloq Mathæussen. Hun havde i flere måneder planlagt at deltage ved The Speed Project i USA med sine løbemakkere fra Australien. Covid-19 har dog sat en stopper for ekstremløbet.

På grund af stormen rykkede holdet ind i Fitness.gl og løb hele natten igennem i fitnesscentret.

Det var ikke kun vejret der gav udfordringer.

Efter 17 timers løb, begyndte holdet at skrumpe fra seks til fem, fire, tre og til sidst to løbere.

Fire løbere valgte efter hinanden, at stoppe på grund af overbelastning og udmattelse. Og en løber måtte blive indlagt på grund af dehydrering og saltmangel, oplyser Uiloq Mathæussen.

I mål

Uiloq Mathæussen havde besluttet, at hun som minimum vil løbe 91,5 kilometer. Det var nemlig målet, som de i fællesskab havde besluttet.

- Jeg havde til sidst ingen appetit og kunne ikke mærke noget som helst. Jeg kunne ikke tænke, jeg var så træt. Men jeg vidste med mig selv, hvis jeg stoppede før tid, så ville jeg også skuffe mig selv, siger hun.

- Det hårdeste er, når man løber om natten. Så er man helt alene, og man skal bare nå i mål. Men det mest udfordrende for mig var søvnmanglen. Der var til sidst ikke mange minutter at hvile sig, før man skulle løbe igen, siger hun og tilføjer, at hun samlet sov i alt 3,5 timer på de to døgn.

Hun gennemførte løbet sammen med Orla Isaksen Mølgaard, som løb i alt 100 kilometer.

Uiloq Mathæussen fortæller, at holdet er interesseret i at deltage igen ved anden lejlighed. Erfaringer og udfordringer tages med til næste løb, oplyser hun.