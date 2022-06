Rulleski: Ukaleq sikrer sig en podieplads i Belgien

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 28. juni 2022 - 10:58

Sidste uge var skiskytten Ukaleq Slettemark sammen med sit nye hold Team Maxim i Belgien for at deltage i åbningen af belgiens første rigtige skiskydnings arena.

I den forbindelse inviterede Belgien norske, tyske, franske og altså en enkelt grønlandsk løber til at deltage i den første konkurrence på den nye bane, skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Godt resultat

Det blev en flot andenplads til Ukaleq Slettemark ved konkurrencen for juniorerne, og sammenlagt tredjeplads, hvor hun var blot 26 sekunder fra vinderen af konkurrencen.



- Totalt blandt juniorer og seniorer blev Ukaleq kun slået af Belgiens OL og World Cup-deltager Lotte Lie og Mareike Braun, men Ukaleq var foran alle sine norske holdkammerater på Team Maxim, fremgår det.



Fysisk går det fremad for Ukaleq Slettemark.

- Jeg får lagt en god grundtræning, som vil gøre mig mere robust mod efteråret. Skydemæssigt var det kun min anden hårde interval med skydning, så det er ikke overraskende at skydningen ikke var mit bedste, men jeg er tilfreds, siger hun.

Skal holde ferie i Nuuk

Alt i alt er skiskytten meget tilfreds og er rigtig glad for at Belgien inviterede dem til et så fornemt selskab.

- Vi bliver hernede en ekstra uge på træningssamling for at få noget ud af den lange rejse herned, og det er skønt at være afsted sammen med mit nye hold, team Maxim, de har alle sammen taget rigtig godt imod mig, lyder det fra Ukaleq Slettemark.



Ukaleq tager nu tilbage til Norge og en længere træningsperiode frem til hun tager til Nuuk på ferie til august.