Rubineventyr på pause

Den samlede investering i rubinminen er væsentlig større end i projektet på Kuannersuit i Sydgrønland. Men afkastet er foreløbigt så lavt, at økonomien muligvis ikke kan retfærdiggøre en fortsat brydning af de røde ædelsten.

Om minen åbner igen, afgøres i begyndelsen af næste år, skriver avisen AG.

- Der bliver ikke sat gang i produktionen i 2023, det er helt sikkert, siger Arnt-Eirik Rørnes, der er administrerende direktør for Greenland Ruby Aps og bestyrelsesformand for datterselskabet Greenland Ruby AS.

De store entreprenørmaskiner, som bruges i minen, bliver nu foreløbigt udlejet til andre projekter og opgaver rundt omkring i Grønland.

At starte op igen er en større proces med mange forbredelser. Blandt andet skal minen først tømmes for det vand, der har samlet sig i den.

- Vi har som ambition at åbne næste år, men det afhænger af, om vi fortsat har en fremgang i salget. Beslutningen bliver taget inden udgangen af første kvartal 2024, når vi får en oversigt over, om vi har nok kapital til at starte op igen.

