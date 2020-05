Royal Run: Aflysning ærgrer Nuuks løbsarrangør

Redaktionen Lørdag, 23. maj 2020 - 14:53

Royal Run der i første omgang blev udsat til efteråret i år, er for nu helt aflyst. Det sker på baggrund af coronaudviklingen, hvor arrangementets styregruppe har vurderet, at der er for stort sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt risici i at gennemføre løbet.

Det vækker ærgrelse hos løbsarrangør Kim Godtfredsen, som havde glædet sig til Royal Run.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at løbet er blevet aflyst, men det er en konsekvens af tiden, vi lever i. Vi havde glædet os til at fejre fællesskabet og byde gæster fra nær og fjern velkommen. Nu ser vi frem til næste år, hvor vi forhåbentligt kan skyde et fantastisk løb i gang, siger han på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

Tilmeldinger overføres

Royal Run 2021 bliver afholdt i de samme byer, som var planlagt til 2020-udgaven, og de godt 70.000, der lige nu er tilmeldt Royal Run 2020, vil automatisk blive overført til 2021. Skulle man være forhindret i at deltage i 2021, kan man til få pengene refunderet indtil d. 8 september.

Over 500 i Nuuk har ellers tilmeldt sig til Royal Run.

Tilmeldingen til Royal Run 2021 åbner på et senere tidspunkt.