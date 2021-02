Royal Greenland: Topdirektør er grundlæggende optimist

redaktionen Torsdag, 18. februar 2021 - 09:33

Grønland er 100 procent afhængig af at kunne sælge fisk og skaldyr. Derfor er der ekstra grund til i denne uforudsigelige tid at holde øje med humørbarometeret hos Royal Greenland.

For hvordan går det egentlig for landets største selskab midt i Brexit-problemer og den globale corona-krise, som nu er gået ind i sit 2. år?

Avisen AG har sat salgsdirektør Bruno Olesen og koncernchef Mikael Thinghuus stævne til et dobbeltinterview for at få en status. Blikket i bakspejlet er en trist affære, mens det straks er mere opløftende at kigge i krystalkuglen.

– 2020 blev et skrækkeligt år. Til gengæld tror vi på, at vi i 2022 vender nogenlunde tilbage til normalen, siger koncernchef Mikael Thinghuus, mens der breder sig et optimistisk udtryk i hans ansigt.

– Nordamerika er det marked vi har klaret os relativt bedst på i 2020, og det lover godt for fremtiden, indskyder Bruno Olesen.

Vaccinerne

Men hvad så med 2021?

Ja, det bliver nok ikke helt godt, men heller ikke helt skidt. Snarere et slags overgangsår, hvor præstationen delvist afhænger af aktiviteterne i Asien fra efteråret og til jul. I den ligning er det kinesiske nytår centralt. Det falder i begyndelsen af februar, og så er der normalt grønlandske skalrejer på menuen mange steder.

– Helt overordnet er vores antagelse for 2021 er, at det vil begynde at gå fremad allerede i løbet af første halvår med salget. Vaccinationerne udrulles i stor skala, og samtidig vil der være forår på den nordlige halvkugle. Tilsammen vil det begynde at kunne åbne samfundene. I den positive ende tæller også, at de store landes økonomier er i en overraskende god forfatning. Ikke mindst ser vi vækst i Kina, opsummerer Mikael Thinghuus, som for nylig kunne fejre 10-års jubilæum som øverste chef for Royal Greenland.

