Royal Greenlands trawler skriver historie

redaktionen Onsdag, 20. maj 2020 - 09:43

Mandag blev der losset 903 tons rejer fra Royal Greenlands trawler Avataq i Sisimiut.

Og det er den største fangst af rejer på en enkelt tur og dermed rekord i Grønlands fiskerihistorie, skriver det selvstyreejede virksomhed i sin hjemmeside.

Rekordfangst

- Det kommer ikke som en overraskelse, at vi en dag ville fiske meget mere end de 400-500 tons vi normalt fisker per tur. I dag blev det så til en realitet. Vi har en last på 903 tons rejer som vi losser nu her i Sisimiut. Det er en rekordfangst, siger skipper på Grønlands største trawler, Jógvan Tróndarson, ifølge Royal Greenlands hjemmeside.

Avataq er Royal Greenlands og Grønlands største trawler, da den har en lastekapacitet på 2.850 kubikmeter, en længde på 82,3 meter og en bredde på 18 meter. Og så kan trawleren både fiske efter hellefisk og rejer.

Ros til besætning

- Fiskeriet begyndte den 25.april, og vi fiskede 903 tons rejer på tre uger. Vi ankom mandag for at losse lasten, hvor 18 procent af lasten skal forarbejdes til kogte og pillede rejer på rejefabrikken her i Sisimiut, mens resten er søkogte skalrejer til eksport, siger skipperen.

Han har talt med andre skippere, som bekræfter at lasten er en rekord, og dermed en milepæl i landets fiskerihistorie.

- Vi ved at trawleren Markus fra rederiet Qajaq Trawl havde en last på omkring de 870 tons rejer i sidste uge og det var rekordhøjt, forklarer Jógvan Tróndarson, og roser sin 24 mands store besætning, lyder det fra Jógvan Tróndarson.