Royal Greenlands interne kommunikation gløder

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 18. marts 2020 - 15:01

HR-direktør Jens K. Lyberth fra Royal Greenland har sammen med sin stab travlt med at sikre, at de mange beslutninger og sundhedsanbefalinger når ud til hver eneste medarbejder i den vidtforgrenede virksomhed.

Hver dag er der møde i en særlig beredskabsgruppe, hvor nye tiltag og koordinering foregår.

Tre hotline-linjer

- Vi har produceret en del materiale, der forklarer, hvordan man skal forholde sig, så vi undgår smitte. Og vi har oprettet tre interne hotline-linjer fordelt på generelle spørgsmål, en hotline til trawlerbesætningerne og en hotline til fabriksarbejderne, så de kan få svar på nogle af de spørgsmål, der naturligvis rejser sig, når myndighederne træffer beslutninger, oplyser Jens K. Lyberth til Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at der blandt medarbejderne naturligvis er en usikkerhed om, hvordan de er stillet lønmæssigt, hvis de bliver syge, sendes i hjemmekarantæne eller er nødsaget til at passe børn.

Tæt dialog

- Vi er i en tæt dialog med Selvstyret og Grønlands Erhverv, så vi er klar over, hvilke regler der gælder ,og så vi kan berolige eller informere vore medarbejdere bedst muligt, siger HR-direktøren, der har fire medarbejdere, der sikrer sig, at alle informationer fra virksomhedens beredskabsgruppe når ud til hver eneste fabrik i landet.

- Vores trawlerafdeling er netop i gang med at forholde sig til, hvordan man sikrer sig, at en ny besætning med sikkerhed er sygdomsfrie. Her overvejes flere modeller med eksempelvis forudgående karantæne, oplyser HR-chefen.

Beslutningen om at stoppe al indenrigs- og udenrigsflyvning har også en konsekvens, fordi det ikke er unormalt at skibsbesætninger udskiftes andre landes havne.

Samarbejde med Polar Seafood

-I den forbindelse samarbejder vi med Polar Seafood om at benytte chartrede fly, så medarbejdere kan komme frem, og så vi er sikre på, at fiskeriet ikke går i stå. Vi er også i stand til at forlænge en skibesbesætnings periode om bord på vore trawlere, oplyser Jens K. Lyberth.

Tirsdag besluttede man, at elever skulle holdes hjemme fra skolerne. Det har således medført, at virksomheden er i gang med at få kortlagt, hvor mange af dets ansatte, der har skolesøgende børn.