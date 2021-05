Royal Greenland vil udvide whistleblower-ordning

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. maj 2021 - 13:00

Alle Royal Greenlands 100 procent ejede selskaber skal have en udvidet whistleblowerordning, der skal styres via et eksternt advokatkontor, fremgår det af selskabets årsberetning, som blev offentliggjort i sidste uge.

- Ordningen vil blandt andet omfatte: Økonomisk kriminalitet inklusive korruption og uregelmæssigheder i forbindelse med revision, miljømæssig forurening, overtrædelse af arbejdstager - og menneskerettigheder herunder børnearbejde og tvangsarbejde, samt overtrædelse af forskrifter indenfor fødevaresikkerhed, skriver Royal Greenland ledelsen i årsberetningen.

Det er meningen, at ordningen skal evalueres efter et år, og det fremgår, at fiskerikoncernen har en ambition om, at whistleblowerordningen i 2030 også omfatter delejede selskaber.

Særlige risici

Royal Greenland er desuden bevidst om, at særlige medarbejdere skal være bevidste om, hvilke risici der kan være forbundet med deres job, når de opererer på det globale marked med mange forskellige kunder.

- I Royal Greenland tolererer vi ingen former for korrupt adfærd. Det være sig skatteunddragelse, hvidvask, underslæb eller bestikkelse, bliver det oplyst.

Det er forklaringen på, at særligt risikoudsatte medarbejdere hvert andet år trænes i dilemmaer, der er tilpasset medarbejderens dagligdag og nationale kontekst.