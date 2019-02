Royal Greenland udsat for mystiske beskyldninger i Canada

Redaktionen Onsdag, 27. februar 2019 - 17:43

Royal Greenland er kommet under beskydning for at bruge ufine metoder i kampen om at udradere konkurrenterne på Newfoundland og Labrador.

Det skriver avisen AG.

Royal Greenland har de seneste år ekspanderet i den canadiske provins med opkøb af flere fiskerifabrikker og har haft succes med at etablere et brohoved til at få endnu bedre fodfæste på det nordamerikanske marked.

Bag anklagerne står en sammenslutning af hummer-indkøbere, som går under navnet SPONL (Seafood Processors of Newfoundland & Labrador).

Sammenslutningen har ifølge den lokale medieomtale sendt et brev til delstatsmyndighederne, en skrivelse, som også AG har set, og hvori Royal Greenland omtales som en »udenlandsk statsvirksomhed«, der gør brug af unfair forretningsmetoder.

Pris-krig

Det er, tilsyneladende, lykkedes det engelsksprogede net-medie Undercurrent News at indkredse årsagen til balladen: Kort fortalt handler det om prisen på hummere. En fiskeart, som Royal Greenland er i gang med at udvikle som et nyt, stærkt brand på grund af den store efterspørgsel i USA.

Ifølge kilder, Undercurrent News har konsulteret, er SPONL-medlemmerne sure over, at Royal Greenland booster priserne, så de lokale fiskere foretrækker at sælge til Royal Greenlands fabrikker i stedet for til de mindre, lokale opkøbere.

Administrerende direktør Mikael Thinghuus afviser alle beskyldninger og oplyser, at fiskerne synes, at det er en fremragende ide at få en højere værdi for deres fangster.

Læs hele sagen om beskyldningerne mod RG og Mikael Thinghuus’ forklaringer om sagen i avisen AG – få adgang herunder: