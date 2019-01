Royal Greenland tilbyder ansatte arbejde i Tyskland

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 11. januar 2019 - 13:44

Medarbejderne på Royal Greenlands fabrik i Aalborg vil muligvis blive tilbudt periodevis eller permanent job på Royal Greenlands fabrik i Cuxhaven i Tyskland. Det skriver Royal Greenland i en pressemeddelelse.

- Et væsentligt element i overflytningsplanerne er at skabe et godt fremtidigt fundament for de medarbejdere, der vil miste deres arbejde Der arbejdes sammen med medarbejderne på fastholdelses og fratrædelsesaftaler i overflytningsperioden, skriver Royal Greenland.

Produktionen i Aalborg skal flyttes til Royal Greenlands fabrik i Cuxhaven i Tyskland. Der er cirka 500 kilometer fra Aalborg til den tyske kystby.

Gik hjem i protest

I går nedlagde 20-30 produktionsmedarbejdere arbejdet og gik hjem fra Royal Greenlands fabrik i Aalborg. Det gjorde de i protest mod dårlig information vedrørende lukningen af deres arbejdsplads, som Royal Greenland flytter til Tyskland. Medarbejderne genoptog arbejdet fredag.

Royal Greenland arbejder for at få en problemløs overgang i forbindelse med lukningen af fabrikken, Langerak, i Aalborg.

- Medarbejderskaren på Langerak består i høj grad af en række erfarne og kompetente medarbejdere, der kan bidrage til en gnidningsløs overflytning og videreførelse af produktionen. Det er derfor vores håb, at vi sammen med medarbejdergruppen kan finde et godt grundlag at samarbejde på i den kommende tid, siger Nils Kinnerup, der er økonomidirektør i Royal Greenland.