Royal Greenland styrker førerposition

Royal Greenland vil købe det canadiske fiskeriselskab Quinlan Brothers. Det er en af den canadiske provins Newfoundlands og Labradors største fiskeindustrier.

Direktøren venter, at købet først kan gennemføres i løbet af et til to år, for det er en kompliceret sag at købe en seafood-virksomhed i Canada. Samtidigt får coronakrisen forhandlingerne til at trække ud.

Direktør Mikael Thinghuus siger, at Royal Greenland ved en overtagelse af det canadiske selskab vil kunne konsolidere sig. Quinlan har tre fabrikker, to store og en lille, på New Foundland.

Gør Royal Greenland stærkere

- Falder købet på plads, vil det være super godt for både Royal Greenland, Grønland og Newfoundland. Ved at købe Quinlan får Royal Greenland en risikospredning, som er utrolig sund for os. Vi får flere produkter fra Nordatlanten ind i vores portefølje, som gør os stærkere på markederne, siger Mikael Thinghuus.

Quinlans hovedprodukter er snekrabber og rejer. Desuden producerer det canadiske selskab fiskeprodukter af blandt andet pigvar og havtaske.

Quinlan Brothers har ifølge det amerikanske nyhedsmedie Bloomberg omkring 800 heltids- og deltidsansatte, mens Quin-Sea har omkring 700.

