Royal Greenland siger ja – banken nægter

Redaktionen Søndag, 12. maj 2019 - 14:24

Naalakkersuisut har gennem de seneste år sat kvoterne på det indenskærs kystnære fiskeri af især hellefisk langt over biologernes rådgivning. Forvaltningen af den indenskærs bestand af hellefisk i Nordgrønland er ikke bæredygtig, mener både Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, og WWF Verdensnaturfonden. Og det har konsekvenser i blandt andet Grønlandsbanken.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det er meget, meget vanskeligt for ikke at sige umuligt for os at finansiere det indenskærs fiskeri af først og fremmest hellefisk, når fiskeriet i bred forstand ikke bliver forvaltet bæredygtigt. Så væsentligt er det, siger bankens administrerende direktør Martin Kviesgaard.

Der er i dag mellem 1.800 og 2.000 småfiskere, der fisker hellefisk i det indenskærs i Nordgrønland. Men politikernes og myndighedernes forvaltning af dette fiskeri i områderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik gør det meget vanskeligt for Grønlandsbanken at give lån til småfiskere. Konsekvensen af forvaltningen af denne gren af fiskerierhvervet er, at banken stort set ikke giver lån til småfiskere til for eksempel køb af joller og fiskeredskaber.

Grønlandsbanken melder dermed for første gang offentligt ud, at situationen omkring forvaltningen af bestanden af hellefisk i Nordgrønland, hvor der hersker klondike-tilstande i fiskeriet, er så kritisk, at kassen er lukket for lån til fiskere.

Hvorfor råber I vagt i gevær i Grønlandsbanken, Martin Kviesgaard?

- Vi har respekt for politiske afvejninger, men det er problematisk med så mange fiskere, samtidig med at ressourcen er presset. Man bliver hele tiden ved at give nye fiskere ret til at fiske hellefisk. De enkelte fiskere ved dermed ikke, hvor meget de i fremtiden har ret til at fange af den samlede mængde. Samtidig bliver kvoterne i områder med kvoter sat langt over den biologiske rådgivning. Når fangsterne eller kvoterne efterhånden bliver mindre, og man har øget antallet af fiskere, vil det gå ud over dem alle. Og der er en risiko for, at der ikke er en tilstrækkelig indkomst per fisker, siger bankdirektøren.

I tør altså ikke finansiere fiskernes investeringer i joller og fiskeriredskaber?

- Ja, det er meget vanskeligt, da hellefiskefiskeriet lovgivningsmæssigt ikke bliver forvaltet på en måde, så fiskeriet er økonomisk og biologisk bæredygtigt, selvom man i dag og kortsigtet tjener mange penge, siger han.

