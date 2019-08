Royal Greenland ser muligheder i sejlrute til USA

Redaktionen Lørdag, 24. august 2019 - 08:46

Der er muligheder i RAL's nye sejlrute til USA - men det afhænger af, hvordan det konkret kommer til at se ud.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Royal Arctic Line annoncerede tidligere på ugen, at man februar næste år vil åbne en ny sejlrute til USA.

RAL kommer dog ikke selv til at sejle til USA, men benytter de eksisterende sejladser, som Eimskip driver.

Og hvis prisen passer, er Royal Greenland klar til at sende rejer og hellefisk ad den rute.

- Vi ser gode muligheder i RAL’s strategi, hvor varer først sendes til Reykjavik og derfra videre ud i verden med Eimskip til for eksempel USA. Det sagde vi allerede for to år siden, da det blev annonceret, at det ville kunne blive sådan. Vores nye muligheder afhænger selvfølgelig af om den samlede omkostning ved transport fra for eksempel Nordgrønland til Nordamerika bliver lavere eller højere, end den er i dag. Det har vi ikke et klart billede af på nuværende tidspunkt, siger Royal Greenlands direktør, Mikael Tinghuus til avisen Sermitsiaq.

Royal Arctic Line vil med sin nye rutestruktur anløbe Island, Færøerne, Danmark, Norge, Sverige og senere Polen. Fra disse havne er der er direkte forbindelse til resten af verden. Det er netop adgangen til dette netværk der giver RAL mulighed for at koble sig på en handelsrute til blandt andet USA, men også Asien og andre områder på ugentlig basis.

