Royal Greenland på nyt opkøb i Canada

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 25. marts 2020 - 17:44

Royal Greenland vil nu satse yderligere på det stadig vigtigere snekrabbe-marked med opkøb af endnu en canadisk fiskerivirksomhed: Quinlan Brothers.

Opkøbet mangler kun myndighedernes godkendelse med hensyn til overtagelse af licenser og kvoter. En proces, der kan tage helt op til et år.

Nye muligheder

-Dette opkøb samler to førende virksomheders ekspertise og sikrer en markedsrækkevidde, der bedre matcher anlægskapaciteten i forhold til de tilgængelige ressourcer, i et nyt joint venture-selskab, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra de to virksomheder ifølge undercurrentnews.com.

Royal Greenlands administrerende direktør Mikael Thinghuus siger til det canadiske fiskerimedie, at ”det åbner et vindue af nye muligheder”.

- Siden vi erhvervede Quin-Sea er snekrabben blevet meget vigtigere. Vi kiggede på Quin-Sea efter rejer og krabber, men det er nu omvendt, efter hvad der er sket med rejekvoterne, oplyser Mikael Thinghuus til Undercurrent News.

Passer ind i vort sortiment

- Opkøbet passer lige ind i vores sortiment. Quinlan Brothers har været på vores radar længe og siden opkøbet af Quin-Sea, da vi begyndte at tænke ud over Grønlands bredder. De er søsterselskaber og har altid haft et godt forhold. Faktisk gør hele sektoren i Newfoundland det. Vi er konkurrenter på at købe fisken, men vi har alle en interesse i at markedsføre produkter fra Newfoundland, siger Mikael Thinghuus.

Tilbage i 2016 købte Royal Greenland Quin-Sea Fisheries, og med det nye opkøb, så er de to canadiske selskaber blevet genforenet, da de tidligere – før opkøbet i 2016 – var ejet af samme koncern i St. John’s i Newfoundland og Labrador.

Overtager medarbejderne

Ifølge Quinlan Brothers er det ”aktionærernes holdning, at salget var det bedste for virksomheden set i det lange perspektiv”.

Planen er, at Royal Greenland skal overtage alle medarbejdere, og ledelsen skal fortsætte i selskabet.