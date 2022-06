Royal Greenland melder ud om stort hash-fund: Ærgerligt og skuffende

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 14. juni 2022 - 09:53

Først var meldingen 21 kilo, men de seneste oplysninger fra politiet viser, at tallet er lidt højere, og at det drejer sig om cirka 23 kilo hash, der mandag blev fundet ombord på Royal Greenlands trawler Avataq.

Trawleren har været i Frederikshavn på værft, og det var kort inden afsejling, at politiet fandt hashen.

Produktionsdirektør i Royal Greenland, Lars Nielsen, er ærgerlig over, at trawleren er blevet forsøgt brugt som smugler-redskab:

- Det er vi naturligvis super ærgerlige over. Det er ærgerligt og skuffende men på den anden side ikke super overraskende, siger Lars Nielsen.

Fast procedure at underrette myndighederne

Han henviser til, at der kan være en stor økonomisk gevinst for smuglere, der får hash ind i Grønland, og derfor er en trawler et oplagt mål for kriminelle.

Produktionsdirektøren fortæller, at det er fast procedure, at Royal Greenland anmoder myndighederne om at undersøge et skib inden afgang fra en havn uden for Grønland, netop for at undgå at smuglergods kommer ind i landet via et Royal Greenland skib:

- Vi har et samarbejde, hvor vi anmoder dem om at komme ombord og tjekke skibet. Det har vi også gjort den her gang.

Spørgsmål: Hvorfor tjekker I ikke bare skibet selv?

Overvejer at skærpe kontrol

- Vi ejer ikke hash-hunde og den slags ting hos Royal Greenland. Eventuel hash vil jo være gemt, og det har vi ressourcerne til rådighed til at opdage.

- Myndighederne er uddannet til det, og det er vi ikke. Derfor samarbejder vi også tæt med myndighederne i sagen, da vi om nogen har en interesse i, at det ikke sker.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at bidrage til opklaringen af det her, siger Lars Nielsen.

Han fortæller videre, at selskabet nu vil overveje måder at skærpe kontrollen ombord. Det er dog en vanskelig opgave i forbindelse med et værftsbesøg:

Ingen anholdte

- Der kommer masser af mennesker ombord hver dag og masser af paller med udstyr. Det bedste tidspunkt at lave kontrol, er derfor lige inden afgang.

- Vi skal have en intern evaluering af det, om vi kan gøre mere, siger Lars Nielsen.

Avataq er sejlet fra Frederikshavn sent mandag.

Nordjyllands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG tirsdag formiddag, at der endnu ikke er anholdte i sagen, men at den er under efterforskning:

- Der foreligger nogle tekniske undersøgelser og afhøringer, som vi arbejder videre med, siger vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup.