Royal Greenland melder sig ind i valgkampen ved en fejl

Merete Lindstrøm Mandag, 08. marts 2021 - 21:23

Det er ikke hver dag, man ser et selvstyreejet selskab i valgkamp for et parti, og det vidste sig også at være en fejl, da det skete i dag. Koncern Kommunikationschef hos Royal Greenland, Maasana Egede, oplyser til Sermitsiaq. AG, at det var en fejl, der lå bag det noget kontroversielle opslag.

-Vores ene administrator på virksomhedens facebookside stiller også op til kommunalvalget. Vedkommende er simpelthen kommet til at dele opslaget på Royal Greenlands side i stedet for sin egen.

-Vi beklager selvfølgelig meget, og vi ønsker alle partier og kandidater et godt valg, siger Maasana Egede.

Har lært hvad en "shitstorm" er

Vedkommende, der er tale om, er kandidat til Kommunalvalget for Siumut og projekt- og kommunikationskonsulent hos Royal Greenland, Inga Dora Markussen. Og kandidaten har da også noget røde ører, da Sermitsiaq.AG taler med hende efter Facebookbrøleren.

- Det har været meget ubehageligt i dag. Nu forstår jeg pludselig, hvad en shitstorm er. Mit blod løb øjeblikkeligt fra ansigtet, da jeg opdagede min fejl, og jeg fik meget travlt med at svare på de mange kommentarer på Facebook for at lave brandslukning, siger Inga Dora Markussen.

Hun fortæller, at hun under et 8. marts arrangement i kulturhuset Katuaq i Nuuk ville slå opslaget op for at ønske glædelig international kampdag fra Siumut-kandidaterne på sin politiske profil, men hun fik i stedet delt opslaget på sin arbejdsgivers Facebookside.

- Naturligvis kan jeg ikke drømme om at sætte den slags på min arbejdsplads Facebookside. Det er simpelthen en menneskelig fejl, siger hun.

Handlede i god tro

På Facebook er der efterfølgende udbrudt en decideret shitstorm med hårde ord på den ene side, og opbakning på den anden.

Nogle mener, at det er gjort med vilje, og at Royal Greenland nu har mistet sin politiske uskyld.

Men adspurgt om ikke det er en reel påstand, at hun har brugt sin arbejdsplads til at promovere sit politiske budskab, afviser Inga Dora Markussen, at hun selv ville have udledt det af sådan et opslag, hvis andre havde begået samme fejl.

- Jeg havde nok tænk: det her må være en fejl. Stakkels medarbejder der har lagt et privat opslag på sin arbejdsgivers facebookprofil.