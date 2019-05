Royal Greenland lufter ud i bestyrelsen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. maj 2019 - 07:54

Ejeren – i form af Selvstyret – og bestyrelsesformanden Niels de Coninck-Smith har ment, at der skulle nyt blod i fiskerikoncernens bestyrelseslokale.

To kvinder og en mand

Ind blev valgt to kvinder fra det grønlandske erhvervsliv, der får følgeskab af en ”tung” dansk erhvervsmand med et længere CV.

Tina Lynge Schmidt Privat

Stifteren af TLS Ressourcer, Tina Lynge Schmidt, der blandt andet har en bachelor i administration på Ilisimatusarfik, HD i organisation og ledelse samt uddannet coach indtager den ene stol.

Stor ydmyghed

- En opgave jeg går ind til med meget stor ydmyghed, fortæller Tina Lynge Schmidt til Sermitsiaq.AG, der under generalforsamlingen fik en helt særlig fødselsdagshilsen fra talerstolen fra Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

Tina Lynge Schmidt har tidligere arbejdet som HR-chef i en større virksomhed, før hun etablerede sin egen virksomhed med fokus på at facilitere og sparre inden for rekruttering og ledelse på alle niveauer. Hun sidder i dag i bestyrelsen for busselskabet Nuup Bussii A/S.

Krissie Berthelsen Winberg Privat

Den anden kvinde, der også vil sende et friskt pust i bestyrelseslokalet, er cafeejeren Krissie Berthelsen Winberg, der står bag de populære cafeer Esmeralda og Pascucci i Nuuk Centrum.

Hjerteblod

Krissie Berthelsen Winberg har lagt meget hjerteblod i den frivillige organisation Nanubørn, som satte fokus på omsorgssvigtede børn.

Hun har studeret sociologi på Københavns Universitet og læst på flere uddannelsesinstitutioner i San Diego.

Flotte resultater

Niels Smedegaard er det tredje medlem, der har mange års erfaring fra den maritime branche. Han har siden 2007 været administrerende direktør i DFDS, men er for få uger siden stoppet for at hellige sig bestyrelsesposter.

Niels Smedegaard Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

For nylig blev det afsløret, at han er indstillet til at indtage formandsstolen i lavprisflyselskab Norwegian Air Shuttle, der kæmper med høj gæld og blødende regnskaber.

Niels Smedegaard er uddannet cand.merc. fra CBS og formåede i sin DFDS-tid at øge rederiets omsætning fra 8,3 milliarder kroner til 15,7 milliarder kroner. Resultat blev øget fra 400 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.

De tre nye medlemmer afløser Sara Heilmann, Tim Ørting Jørgensen og Åse Aulie Michelet.