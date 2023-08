Royal Greenland køber andel i tang-virksomhed

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 22. august 2023 - 17:45

Royal Greenland overtog 1. juni en del af virksomheden Nordic Marine Nutrition som et led i en øget indsats omkring udnyttelse af biprodukter fra især torsk og rejer og som en del af Royal Greenlands pilotprojekt indenfor tangdyrkning.

Det skriver det selstyreejede fiskeriselskab på sin hjemmeside.

Royal Greenland er et milliardforetagende, mens Nordic Marine Nutrition befinder sig i en mindre skala. Ifølge seneste årsregnskab havde Nordic Marine Nutrition et underskud på 60.000 kr. i seneste regnskabsår. Egenkapitalen er opgjort til 108.984 kr.

Royal Greenlands engagement i Nordic Marine Nutrition kommer sig af, at man i starten af 2020 et samarbejde med Nordisk Tang med henblik på kompetenceudvikling indenfor tangområdet.

Skal bidrage med viden

Ifølge cvr-registret er selskabet bag Nordisk Tang gået konkurs i april i år.

Direktør i Nordisk Tang Kristian Ottesen fratrådte i den forbindelse, men nu bliver han direktør i Nordic Marine Nutrition, hvor samarbejdet med Royal Greenland kan fortsætte.

- Nordic Marine Nutrition var tidligere ejet af Nordisk Tang med Kristian Ottesen i spidsen, hvorfor samarbejdet med Kristian på ny formaliseres i Nordic Marine Nutrition.

- I den nye konstellation vil Nordic Marine Nutrition imidlertid ikke kun bidrage med viden indenfor tang, men også med stor erfaring og kompetencer indenfor udnyttelse af sidestrømme(overskudsprodukter) og biprodukter, skriver Royal Greenland.

Vil styrke indsats og indtjening

Thomas Meiner Jensen, group purchacing director i Royal Greenland fortæller:

- Nordic Marine Nutrition besidder stor viden inden for sidestrømme – hvor de specielt har arbejdet med en række projekter inden for bl.a. dyrefoder.

- Vi forventer, de kompetencer, som bringes med ind, kan løfte vores eget arbejde med sidestrømme til næste niveau og ultimativt skabe øget værdi. Sidestrømme og afskær er en udfordring, hvor Royal Greenland har et uudnyttet potentiale, som vi ønsker at styrke indsatsen og indtjeningen på.

Skal også hjælpe med tang-projekt

Ifølge Royal Greenland skal Nordic Marine Nutrition også styrke kompetencerne indenfor tang, både indenfor selve dyrkningen men også i sidste led af værdikæden, hvor det handler om at udvikle et produktsortiment:

- Tang er et nyt og vigtigt forretningsområde for os, og det passer på alle måder godt ind i vores vision. Vi har indtil nu investeret et større beløb i infrastruktur og udstyr til tangdyrkning i Grønland. Frem til sommeren 2024 er vi stadig i en pilotfase, og her er det essentielt at styrke vores kompetencer bedst muligt, udtaler Thomas Meiner Jensen.