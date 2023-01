Royal Greenland bruger norsk fartøj til forsøgsfiskeri i Grønland

Redaktionen Lørdag, 07. januar 2023 - 12:01

Det norske fiskefartøj Arctic Opilio kom til Grønland i efteråret som indhandlingsskib for Royal Greenland. Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Årsagen var, at der manglede indhandlingskapacitet i Nordgrønland (Uummannaq – Upernavik området), og at vi var blevet opfordret til dette af flere fiskere. Det fortæller trawlerchef Andrias Olsen fra Royal Greenland til Sermitsiaq på spørgsmålet om, hvorfor et norsk fiskefartøj før nytår var i gang med forsøgsfiskeri efter krabber vest for Qeqertarsuaq i den såkaldte Godhavn Rende. Arctic Opilio er et ældre norsk krabbefartøj.

- Når vi så alligevel havde chartret skibet til Grønland, så var det jo interessant at bruge skibet til forsøgsfiskeri udenskærs, som vi er blevet opfordret til i forvaltningsplanen for krabber, forklarer Andrias Olsen.

- Krabber er en kerneart for Royal Greenland, og når der er begrænset med viden i nogle af de havgående områder, så har det vores interesse at bliver klogere på det, oplyser trawlerchefen, der tilføjer, at Royal Greenland kigger konstant på at udvikle muligheder dér, hvor det giver mening.

Forsøgsfiskeri

Forsøgsfiskeriet efter snekrabber i Vestgrønland blev startet i overensstemmelse med den nyeste forvaltningsplan, som trådte i kraft i starten af dette år, fortalte Departementet for Fiskeri og Fangst i en pressemeddelelse 13. september.

Forvaltningsplanen muliggjorde at ansøge om forsøgsfiskeri i de områder, hvor der ikke gives en videnskabelig rådgivning grundet manglende viden.

