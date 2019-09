Royal Arctic Line: En god og en dårlig nyhed

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 13. september 2019 - 15:18

En god og en dårlig nyhed.

Det er vel sådan rederidirektør Verner Hammeken havde det, da han skulle forfatte den seneste pressemeddelelse, som blev udsendt fredag eftermiddag.

Den gode nyhed er, at det islandske ankenævn har afvist Samskips klage over den godkendelse, som de islandske konkurrencemyndigheder gav RAL-Eimskip-samarbejdet.

Den dårlige nyhed er imidlertid, at leveringen af de nye skibe er så forsinket, at man ikke kan gå i gang med den nye samsejlings-strategi i indeværende år, men tidligst i 1. kvartal 2020.

Ærgerligt

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi nu er nødsaget til at udsætte starten på vor samsejling, der bl.a. skyldes tyfon og særligt varmt vejr, der har gjort arbejdsbetingelser særligt vanskelige i Guangzhou i Kina, hvor skibene bliver bygget. Samtidig er der nogle tekniske installationer, som har vist sig at tage længere tid at installere end forventet, udtaler Anders Bay Larsen, afdelingschef for skibsdrift i Royal Arctic Line.



Der bygges i alt tre skibe, 1 ejet af Royal Arctic Line og 2 ejet af Eimskip. De operationelle forberedelser fortsætter som planlagt, og parterne forventer at kunne melde en opstartsdato ud i slutningen af oktober 2019, fremgår det af pressemeddelelsen.

Rederiet oplyser i øvrigt, at kunderne snarest bliver informeret om den midlertidige sejlplan for resten af året og for første kvartal af 2020.