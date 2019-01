Royal Arctic Line i venteposition

Redaktionen Søndag, 13. januar 2019 - 11:35

2017 var i den grad et udfordrende år for Royal Arctic Line, der med indførsel af et nyt bookingsystem, indkøb af skibe, flytning af havn og endelig Mary Arcticas påsejling af et isfjeld i juni kom ud med et dundrende underskud i forhold til året før.

Sermitsiaq

Resultatet blev et underskud før skat på 7,7 millioner kroner i forhold til 2016, hvor resultatet før skat var et plus på 142,9 millioner kroner.



Af halvårsregnskabet for 2018, der blev fremlagt i september 2018, kan man læse, at selskabet forventer at komme ud af året med et lille overskud før skat på mellem 2 og 15 millioner kroner til trods for, at første halvår af 2018 viser et underskud på 54 millioner kroner, der blandt andet skyldes yderligere investeringer i fire nye bygdeskibe. Selv siger administrerende direktør Verner Hammeken til Sermitsiaq, at resultatet er i fint i overensstemmelse med ledelsens forventninger til året.

– Der er tale om en videreudvikling af Royal Arctic Line i disse år til gavn for hele Grønland og ikke om en genopretning af økonomien i Royal Arctic Line. Økonomisk befinder vi os, hvor vi kunne forventes at være i den omstilling, vi har sat i gang. Vi arbejder ud fra en betragtning om at undgå fragtratestigninger så længe som overhovedet muligt, og det arbejder vi på konstant, og ikke kun for 2019, siger Verner Hammeken til Sermitsiaq.

Bygdeskibe og nyt kæmpeskib

I 2018 bestilte Royal Arctic Line fire nye bygdeskibe, der skal bygges i Spanien. Og i 2019 får selskabet leveret deres hidtil største containerskib, der vil være 180 meter langt og 31 meter bredt og som vil have plads til tre gange så mange containere, som Royal Arctic Lines’s nuværende skibe. Det er det kinesiske skibsværft Guangzhou Wenchong Shipyard Co. Ltd, der bygger kæmpeskibet i samarbejde med China Shipbuilding Trading Company. En tyfon har dog sat byggeriet tre måneder bagud i forhold til tidsplanen, fortæller Verner Hammeken til Sermitsiaq.



– Byggeriet af det nye skib i Kina går fremad efter at en tyfon i Sydkina forsinkede processen med 3 måneder. Vi forventer at være i drift med det nye besejlingssystem per 1. november 2019, hvilket er cirka 3 måneder efter planen. De fire nye bygdeskibe, der skal bygges i Spanien er i proces, med to af dem påbegyndt og de sidste to afventer endelige detaljer med værftet. Vi forventer levering af disse i 2020 eller primo 2021.

