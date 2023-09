Royal Arctic Line afviser kritikken

Redaktionen Lørdag, 30. september 2023 - 15:44

Royal Arctic Lines nu tidligere direktør Verner Hammeken afviser tirsdag kritikken fra Henrik Leth. Direktøren mener - ikke helt uventet – at den nye sejlplan er en fordel for Grønland. Han mener også, at planen er blevet til efter dialog med kunderne.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Samsejladsen med Eimskip har nu været i drift i tre år. Nu vil vi ændre mastersejlplanen først og fremmest for at rette op på ankomsttiden til Nuuk, siger Verner Hammeken.

- I dialogen med kunderne er vi kommet frem til en løsning, hvor vi kan ankomme til Nuuk klokken fem fredag morgen og have de første containere klar til udlevering tidligt om morgenen fredag. Vi selv og vores kunder vil se en ankomst til Nuuk, der som minimum overholder planen og det er første skridt. Senere kan vi se, om der er muligheder for at komme en dag før.

- Derudover vil ændringerne betyde, at vi kan sejle langsommere, fordi vi sparer tid i Danmark ved kun at ankomme en gang der. Dermed sparer vi brændstof og får mulighed for at sætte hastigheden op, hvis der opstår forsinkelser undervejs. Så med den nye plan kan vi ankomme til tiden og med et lavere olieforbrug.

- Ved at fjerne et af to anløb i Aarhus samt et anløb af Reydarfjordur og erstatte disse to med England og Nordtyskland har vi en samlet bedre udnyttelse af skibenes kapacitet, og dette giver også CO2 besparelser på Atlanten. Det er værd at bemærke, at samsejladsen allerede har sparet væsentlig CO2 på Nordatlanten ved at reducere antallet af skibe. Om muligheder med de nye havne kan udnyttes fra Grønland, må tiden vise, men i sig selv er det optimerende for Nordatlanten og er ikke et mål i sig selv med ændringen.

