Roskildes byråd inviteret til Nanortaliks jubilæum

Kassaaluk Kristensen Søndag, 28. august 2022 - 13:24

Roskilde og Nanortalik har været venskabsbyer i mere end 50 år. Den mangeårige tradition med at børn kommer på udveksling imellem byerne holdes stadig fast. Derfor er det også naturligt at invitere byrådet i Roskilde kommune til markering af 225 årsjubilæet for Nanortalik den 15. august.

Det skriver Kommune Kujalleq på sin hjemmeside.

Borgmesteren i Roskilde kommune og fire gruppeformænd for partier i byrådet har været på en rundrejse i Narsaq, Nanortalik, Igaliku og Qaqortoq, og har i den forbindelse været med til Nanortaliks 225 årsdag.

- Det har været spændende at deltage i fejringen af Nanortaliks jubilæum, og i det hele taget at få et indblik i kulturen, den smukke natur og ikke mindst de mennesker vi har mødt under vores rejse. Kommune Kujalleq er under en spændende udvikling og jeg håber, at vi kan øge samarbejde til gavn for alle partier, siger borgmester i Roskilde Kommune, Tomas Breddam (Soc.).

Flere besøg i institutioner

Kommune Kujalleq oplyser, at delegationen har besøgt blandt andet flere virksomheder, skoler, institutioner, ruiner i UNESCO-området og set på lufthavnsplanerne.

- Jeg er glad for at besøget er gået godt. Det har været vigtigt for os at vise vores kommune, både for det vi er stolte af og de muligheder vores kommune har, men også at vide hvordan vi arbejder med de udfordringer, siger borgmester i Kommune Kujalleq Stine Egede (IA).

Stine Egede har besøgt Roskilde Kommune i foråret og ser gode muligheder for mere dialog og indgåelse af konkrete samarbejdsaftaler i for eksempel museumsområdet.

Delegationen fra Roskilde byråd var på besøg i syd i dagene 11.-18. august og bestod af borgmester Tomas Breddam, 1. viceborgmester Jette Tjørnelund, 2. viceborgmester Gitte Kronbak Nielsen, medlem af økonomiudvalget Merete Dea Møller Larsen, medlem af økonomiudvalget Tina Boel Reugboe og kommunaldirektør Henrik Kolind.