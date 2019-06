Rosing: Kommunen skal tage føringen når det gælder indsats for børn

Walter Turnowsky Torsdag, 13. juni 2019 - 16:03

Michael Rosing fra Samarbejdspartiet får nu den politiske belønning for, at han holdt loyalt sammen med IA, også efter Asii Chemnitz Narup meddelte, at hun trækker sig som borgmester. Han bliver nemlig formand for udvalget for skole og børn.

Baggrunden for, at det bliver netop det udvalg er, at han det er det udvalg, han i forvejen sidder i og at man i kommunen ikke sådan uden videre kan flytte rundt på udvalgsposterne.

- Derudover giver det god mening, at jeg bliver formand for et område, som jeg i forvejen har arbejdet med, siger Michael Rosing til Sermitsiaq.AG.

Han bliver formelt valgt somny formand på udvalgsmødet på tirsdag.

Indsats mod overgreb skal øverst på dagsordenen

Siden mandag er det gået så stærkt, at der endnu ikke har været tid til at udforme en færdig samarbejdsaftale mellem IA og Samarbejdspartiet - den nye borgmester Charlotte Ludvigsen skal lige have lov til at sætte sig i stolen.

Men når det gælder det for tiden mest omdiskuterede emne, så er de to partier allerede nået frem til en fælles forståelse. Kommunens indsats mod seksuelle overgreb og selvmord blandt unge skal op i et helt andet gear.

- Ind til nu har det ligget lidt spredt, hvem der skal gøre de forskellige ting, siger Michael Rosing.

- Nu mener vi, at kommunen skal gå forrest. Vi må finde frem til, hvad vi mener, der skal gøres. Og så må vi efterfølgende få de andre parter til at tage deres del af ansvaret.

- Der er kommunen, der fremover skal have førertrøjen på, når det gælder en løsning af disse alvorlige problemer.