COP28: Roser Naalakkersuisut for at komme ind i klimakampen

Thomas Munk Veirum Lørdag, 09. december 2023 - 12:00

Klimamødet COP28, der finder sted i Dubai, er inde i sin afsluttende fase, og fredag bød på en række vigtige begivenheder, hvor Grønland og Inuit satte dagsordenen.

Blandt andet deltog naalakkersuisoq Kalistat Lund (IA) i det daglige globale oprindelige folks møde, hvor han gav en status på Inatsisartuts og Naalakkersuisuts beslutning om at tilslutte sig Paris-Aftalen og besvarede en række spørgsmål.

Det oplyser international forkvinde for ICC, Sara Olsvig, i en skriftlig udtalelse til Sermitsiaq.AG. Hun har ros til Naalakkersuisut for udmeldingen:

- Det er utroligt positivt, at Naalakkersuisut rækker hånden ud for samarbejde med oprindelige folk fra hele verden. Ikke mindst er det positivt, at Grønland melder sig på banen i kampen. Alle alliancer er vigtige for at sikre retfærdig klimahandling, siger Sara Olsvig.

Presser på for adgang til klimafonde

Ifølge Sara Olsvig er dette COP-møde særligt vigtigt, fordi der gøres status på de mål, der blev sat i Parisaftalen, og fordi der diskuteres adgang til klimafonde, der skal yde økonomisk støtte til at imødegå klimaforandringer.

- Der er stor fokus på handling, men vi må igen og igen minde om de små detaljer, som gør en stor forskel for oprindelige folk, siger Sara Olsvig. Hun peger på, at oprindelige folk ikke er sikret direkte adgang til klimafondene. Det gælder særligt for arktiske oprindelige folk, som alle bor i såkaldt udviklede lande.

- Fra hele det globale oprindelige folks samarbejdsorgan presser vi på for at sikre ligeværdig og direkte adgang til de store klimafonde. Samtidig kæmper vi for, at oprindelige folk og vores viden anerkendes i de mange dokumenter, der forhandles lige nu, siger Sara Olsvig, der melder om stor støtte hos en række stater.

Ung delegeret: Første skridt er at invitere de unge

Fredag satte ICC sammen med WWF desuden fokus på Inuit-ledet forvaltning af naturen ved et arrangement, hvor Naalakkersuisoq Kalistat Lund (IA), holdt åbningstale. Her talte ICC og Kalistat Lund om den nyligt indgåede hensigtserklæring mellem Canada og Grønland om Pikialasorsuaq.

Der var også en paneldebat, hvor Louis Papis Chemnitz deltog som ung delegeret fra ICC. Han mener, det er vigtigt at få de unge med i samtalen om naturbevaring i Arktis:



- Jeg tror, det første skridt er at invitere de unge. Det giver mulighed for kapacitetsopbygning. Unge skal inviteres til eksisterende fora, men der skal også være fora alene dedikeret til unge, som hjælper unge med at få en større følelse af ejerskab.

- Min vision for Arktisk naturbevaring er, at det er befolkningen i Arktis, som skal spille den fornemmeste rolle. Samtidig giver en fælles udvikling af viden os en bedre forståelse for forholdene, så alle videnssystemer skal inddrages, også oprindelige folks viden, udtaler Louis Papis Chemnitz.

COP28 fortsætter til på tirsdag.