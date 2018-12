Rosa: Jeg har altid drømt om at komme til Grønland

Walter Turnowsky Fredag, 28. december 2018 - 10:33

Beskederne er væltet ind på forskellig vis hos Rosa Kildahl, efter at TV2 i går viste det andet og sidste afsnit af 'Rosas grønlandske hemmelighed'.

Hun har chattet på TV2's hjemmeside lige efter udsendelsen, der er kommet kommentarer på facebook og beskeder på messenger. Og flere af dem, der har skrevet, har en historie, der ligner Rosas.

- Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger. Flere siger, at det er godt, at der bliver rørt ved sådan nogle ting, fortæller Rosa Kildahl til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Rosa mødte sin fars niece i Qaqortoq

- Jeg er glad for, at der nu er blevet lukket op for posen og et tabu er brudt. Det er åbenbart mange steder blevet fejet under gulvtæppet, siger hun og fastslår samtidigt, at hendes anderledes udseende og tvivlen om hendes ophav aldrig har været et problem for hende.

Andre åbner op

For Rosa selv har det været et spørgsmål om nogle brikker i hendes liv, der skulle lægges på plads.

- Flere har skrevet, at de nu selv vil tage fat på spørgsmålet om deres rødder. En mor har også skrevet, at hun nu vil fortælle sin datter om sammenhængen.

Storslået møde med Grønland

Det var i august, Rosa Kildahl besøgte Grønland i forbindelse med optagelserne til udsendelsen og hendes søgen efter hendes far.

- Det var helt fantastisk at komme til Grønland. Jeg har altid drømt om det - måske også fordi jeg havde en anelse om, at forklaringen på mit udseende skulle findes her. Det er endnu mere storslået end jeg havde forestillet mig. Det er svært at gengive, hvordan det er, og fotos viser heller ikke det store rum, man oplever her, siger hun.

Venlig og åbne

Det er ikke blot landskabet, der har gjort indtryk på Rosa - også de mennesker hun har mødt under hendes besøg, har rørt hende. Mange genkendte 'Rosa fra Den store bagedyst' og kom hen for at hilse på hende.

- Det var så dejligt. Alle jeg mødt var så venlige og åbne. Alle hilste på mig og spurgte, hvad jeg laver i Grønland. Og alle smilede til mig.

Og måske er det ikke kun hendes udseende, som hun kan takke sin biologiske far, Tittus Karlsen for. Måske er det også til dels hendes væsen.

Det var ikke mindst datteren Trine, der fik Rosa Kildahl til lede efter sine rødder i Grønland TV2 / Pressefoto

- Det er lidt sjovt, for det minder mig lidt om den måde jeg er på. Jeg prøver altid at være venlig og smile, selv de dage, hvor jeg ikke har det så godt.

- Der er så mange her i Danmark, der har fordomme om Grønland og kun ser problemerne. Men når man besøger landet, så får man aflivet de myter. For selvom det naturligvis er problemer, så virkede de folk jeg mødte glade og tilfredse med deres liv.

Stor familie i Grønland

I udsendelsen møder Rosa sin biologiske fars niece og en af hendes halvsøskende. Hun har stadig forbindelse via facebook især med niecen Karen Rosa, men hun har foreløbigt ingen planer om at lede efter resten af familien i Grønland.

- Med seks til syv halvsøskende, ægtefæller, børn og børnebørn vil jeg blive blæst helt bagover, hvis jeg skulle putte det ind, forklarer hun.

- Jeg har i forvejen en familie, og jeg er realistisk nok til at vide, at der ikke ville være tid til at holde kontakten til en stor familie i Grønland.

Søsteren i nærheden

Hun forklarer, at det hele også fortsat skal bundfælde sig. Men så kommer Rosa alligevel i tanke om noget.

- Jeg har en søster, der ikke bor så langt fra, hvor jeg bor. Hun har kendt min biologiske far, så hende vil jeg nok tage kontakt til.

- Hun ved det bare ikke endnu, siger Rosa og bryder ud i den perlende latter, som hun er blevet kendt for.

Snarligt gensyn med Grønland

Det vil altid være det blide himmerlandske landskab og ikke den storslåede grønlandske natur, der er hendes hjemstavn. Men hun ser frem til et gensyn med Grønland, og det er faktisk lige rundt om hjørnet. I forbindelse med kulturnatten i Nuuk 19. januar skal hun holde foredrag på Nunatta Atuagaateqarfia.

LÆS OGSÅ: Rosa undersøger sin grønlandske hemmelighed

- Jeg glæder mig rigtigt meget, og denne gang har jeg også inviteret min mand med. Han er den eneste der mangler at være i Grønland, siger hun med henvisning til, at datteren Trine jo var med på rejsen i august og hendes søn har besøgt Grønland på et tidligere tidspunkt.

Rosa Kildahl understreger, at hendes anderledes udseende og tvivlen om hendes ophav aldrig har føltes som et problem for hende. Men det er rart at få brikkerne lagt på plads.