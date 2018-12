Ros til initiativ: Grønlændere, færinger og danskere skal lære hinanden bedre at kende

Walter Turnowsky Torsdag, 20. december 2018 - 16:01

I den finanslov, som vedtog i dag, er der afsat ialt 25 millioner kroner over de næste fire år til at styrke kendskabet til hinanden indenfor Rigsfællesskabet.

Og det initiativ fik rosende ord med på vejen fra de to grønlandske folketingsmedlemmer under gårsdagens debat om finansloven.

- Midlerne skal iværksætte håndgribelige initiativer såsom studieture, højskoleophold og dokumentarfilm om rigsfællesskabet. Jeg tror på, at dette initiativ vil gøre en positiv forskel, særlig for danske unge, der i højere grad får mulighed for at blive klogere på vores fælles historie og forskelligheden i vores kultur og sprog, lød det fra Aleqa Hammond (NQ).

Løkkes personlige mærkesag

De 25 millioner skal bruges til:

• Økonomisk støtte til dokumentarfilm og lignende

• Tilskud til unges studierejser

• Tilskud til unges højskoleophold

• Puljemidler til initiativer af bredere uddannelsesmæssig karakter

• Specialekonkurrence på de videregående uddannelser

- Vi i Inuit Ataqatigiit ved også, at det er blevet en personlig mærkesag for statsministeren at nedbryde fordomme og opbygge tillid mellem Grønland og Danmark, lød det fra Aaja Chemnitz Larsen (IA).

Rigsfællesskab på skoleskemaet

Ud over midlerne i finansloven arbejder regeringen også på, at rigsfællesskabet bliver del af den faste undervisning i folkeskolen.

- Tidligere på året tog en lang række organisationer med tilknytning til Grønland initiativ til et borgerforslag om at få rigsfællesskabet på skoleskemaet. Historie og kulturformidling om rigsfællesskabet bør nemlig være på det obligatoriske skoleskema i Danmark, hvis vi langt bedre skal gøre danske unge klogere på Grønland og Færøerne, fortalte Aleqa Hammond (NQ).

- Det glæder mig derfor at høre, at regeringen forsøger at finde flertal i folkeskoleforligskredsen, så vi kan få rigsfællesskabet på det obligatoriske pensum. Det vil for alvor kunne styrke kendskabet til rigsfællesskabet.

Forældet viden

Under debatten spurgte Bent Bøgested (DF) om Aaja Chemnitz Larsen mener, at undervisningsmaterialet om Grønland i den danske folkeskole er tidssvarende.

- Det er sådan, at der er lavet en ny undersøgelse, som viser, at danske unge faktisk ved rigtig meget om Grønland, men ikke så meget om grønlændere, og det er jo lidt tankevækkende i sig selv, svarede IA-politikeren.

- Jeg tror, at der er behov for, at vi opdaterer vores undervisningsmateriale, fordi det hurtigt bliver sådan, at det er den historiske relation mellem Grønland og Danmark eller naturen i Grønland, som på en eller anden måde bliver emnet.