Rokade betyder udskiftning i Inatsisartut

Jensine Berthelsen Onsdag, 27. september 2023 - 14:32

Mimi Karlsen (IA) er blevet formand for Inatsisartut. Agathe Fontain (IA) har overtaget hendes embede som Naalakkersuisoq for sundhed.

Stine Egede har valgt at trække sig helt fra Inatsisartut efter hun siden sin tiltrædelse som borgmester i Kommune Kujalleq har været på orlov. Hans Aronsen (IA) er i den forbindelse blevet fast medlem af Inatsisartut.

Men Hans Aronsen (IA) er sygemeldt og Mariia Simonsen (IA), som trådte ud for nyligt, da hun var suppleant for Mimi Karlsen, er igen indkaldt for at passer Hans Aronsens embede.

Karl Tobiassen (S) har trukket sig som medlem af Naalakkersuisut for fiskeri og fangst og er nu medlem af Inatsisartut, mens Kim Kielsen (S) har overtaget hans embede i Naalakkersuisut.

Formanden for Siumut, Erik Jensen er blevet medlem af Naalakkersuisut for finanser og skatter mens hans partifælle Hans Peter Poulsen har overtaget hans embede som Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur.

Suppleant Najaaraq Møller (S) er i den forbindelse indkaldt til Inatsisartut.

Det er bemærkelsesværdigt, at Siumut har hentet suppleanter så langt ned i rækkerne at den næste der skal indkaldes, hvis Siumut får behov for flere suppleanter, er Henrik Fleischer, der i mellemtiden har stiftet eget parti.

Pipaluk Lynge (IA) tilbage i Inatsisartut

Naalakkersuisuts rokade har givet nogle tomme sæder i Inatsisartut. Dertil har IA hentet Pipaluk Lynge tilbage til Inatsisartut.

Hun kom i Inatsisartut som suppleant efter IA vandt valget. Men hun søgte i starten af august 2022 orlov i forbindelse med at hun fik en stilling som projektleder i Verdensnaturfonden WWF. Nu er hun tilbage i Inatsisartut.

Siverth K. Heilmann (A) sygemeldt

Det er ikke kun hos koalitionens partier der har ændringer i Inatsisartut. Siverth K. Heilmann er sygemeldt og Bentiaraq Ottosen (A) er hentet ind som suppleant.

Demokraatits Anna Wangenheim er stadig på barselsorlov og Bjørk Lange Olsen (D) passer hendes embede, indtil hun er klar igen.

Senere onsdag eftermiddag vil Inatsisartut fordele sig i udvalg og nævn.