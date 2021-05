Rørt Palle: Det har været et langt sejt træk

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 14. maj 2021 - 17:44

Fire partier og løsgænger Palle Jerimiassen har indgået koalitionsaftale i Avannaata Kommunia, og det betyder, at Palle Jerimiassen fortsætter som borgmester i kommunen.

Hovedpersonen har slet ikke troet på, at han ville fortsætte som borgmester.

- Det har været et langt sejt træk. Min bror døde under valgkampen, hvilket har påvirket mig under hele valgkampen. Og så har der været denne sag om Minik Høegh-Dam, hvor jeg besluttede mig for at forlade Siumut. Den seneste tid har været meget hårdt, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Uventet opkald

Han var ellers forberedt på, at han skulle forlade sin borgmesterkontor.

- Jeg begyndte at samle mine ting fra kontoret sidste uge, vel vidende, at jeg ikke længere skal være borgmester. Sammen med min familie forberedte vi os til vores nye liv, men så vendte det hele på hovedet. Hvem havde troet på, at jeg skulle forblive på posten, griner han.

Han havde nemlig ellers lavet en aftale med Siumut og Demokraatit om at danne en koalition i kommunalbestyrelsen.

- Aftalen var næsten på plads, hvor jeg var udset til at blive første viceborgmester. I går, torsdag, var det nemlig for to år siden min mor døde, og vi var ved hendes gravsted, da jeg pludselig blev ringet op. Der blev sagt, at jeg ville blive indstillet til at blive borgmester. Jeg kunne slet ikke tro på det, der blev sagt. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg gik rundt om min mors gravsted. Mange tanker susede forbi. Det var selvfølgelig ikke behageligt at sætte Siumut i denne situation, fortæller Palle Jerimiassen.

Tager endnu et tørn

Han er derfor overvældet over, at der vises tillid til ham.

- Det giver et stort ansvar. Og under den konstituerende møde sagde jeg, at jeg vil være borgmester for alle, hvor vi sætter partifarverne til side. Det er en bred aftale, hvor vi sammen skal forbedre vilkårene i kommunen. Nu skal vi kigge fremad, lyder det fra Palle Jerimiassen.

Aftalen mellem Demokraatit, Inuit Ataqatigiit, Atassut, Naleraq og Palle Jerimiassen blev udarbejdet færdigt omkring klokken 03.00 fredag morgen, oplyser den kommende borgmester i den næste valgperiode.