Røgdykkere i aktion – to evakueret

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. december 2019 - 10:56

Politiet modtog klokken 01.30 en anmeldelse om kraftig røgudvikling fra en kollegiebygning i den sydvestlige del af uddannelsesbyen Sisimiut.

To beboere måtte evakueres, og de blev overført til sygehuset i Sisimiut, da de var blevet røgforgiftet. De skulle efter omstændighederne have det rimeligt godt, da der var tale om en “mild” røgforgiftning, som politiet formulerer det.

Mistanke

- Vi måtte indsætte røgdykkere. Vi har en mistanke om, at et keramisk komfur stod tændt, og at det er årsagen til røgudviklingen, oplyser operativ leder Karl Jørgen Lennert, politiet i Sisimiut, til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at man fortsat er i gang med efterforskningen for at få fastslået om det nu også er komfuret, som er årsag til røgudviklingen.