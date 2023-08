Røg fra Canadiske skovbrande skaber smukke solnedgange

Kassaaluk Kristensen Fredag, 18. august 2023 - 15:02

Smukt ser det ud, når solen går ned og bliver helt ildrød om aftenen, som det har været tilfældet flere steder i landet de sidste par dage. Flere borgere har sikkert taget et billede af den røde sol, der langsomt går ned og farver himmel og hav ildrødt.

- Det er et vejrfænomen, hvor solen bliver helt rød. Det er forårsaget af den canadiske brandrøg fra skovbrande, og det er kraftigst især omkring Nuuk men kan også opleves helt oppe i Ilulissat og helt ned i Sydgrønland, fortæller flyvemeteorolog i DMI’s Grønlandsafdeling, Håkan Carlsson til Sermitsiaq.AG.

Han fortæller, at en kold front er på vej ind mod Grønlands vestkyst lørdag, og at vejrfænomenet med den disede, røde sol kun kan opleves i maksimalt to dage mere.

- Der er stadig mulighed for at se den røde sol i aften, og formentlig også i morgen. Men den kolde front vil helt sikkert skubbe brandrøgen væk fra vores område snart, forklarer han.

Mere tåget

Den canadiske brandrøg påvirker solens stråler, har DMI registreret. Solen har de seneste par dage haft sværere ved at vinde over tågen, der kommer ind til kysten om natten, påpeger DMI.

- Vi har her i afdelingen lagt mærke til, at solen har sværere ved at få bugt med tågen især om morgenen. Solens stråler virker svagere og er mere dæmpet, hvilket er til fordel for tågen. Til gengæld siver tågen langsommere ind til kysten om aftenen, forklarer Håkan Carlsson.

Solens blodrøde farver vil fortsat virke kraftigst i Nuuk og omegn, men den disede solnedgang vil stadig kunne opleves i resten af vestkysten, oplyser DMI’s Grønlandsafdeling.