Røg fra canadiske skovbrande ligger tæt over vestkysten

Merete Lindstrøm Mandag, 25. september 2023 - 13:03

Grønlands Politi og meteorologer kan dog afsløre, at den usædvanlige kilde til fænomenet kommer langvejs fra.

Vagtchef hos Grønlands Politi, Gedion Qvist, oplyser til Sermitsiaq.AG, at de har modtaget flere henvendelser fra borgere, der er foruroliget over lugten af røg og den dystre atmosfære i flere byer langs vestkysten.

Heldigvis kan politiet forsikre borgerne om, at der ikke er nogen brand i Grønland, men der kan være gener for folk med lungesygdonme på grund af røgen.

Det lignede dommedag

Meteorolog Anette Hartvig Nielsen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der befinder sig i Nuuk, kaster lys over mysteriet. Hun forklarede, at røgen og den disede himmel stammer fra skovbrande, der for øjeblikket hærger i Canada.

- Det var mørkt længe her i formiddag. Det virkede jo som dommedag," siger Anette Hartvig Nielsen.

Hun henviser til hjemmesiden fire.airnow.gov, hvor man kan se de grå plamager, der går fra helt i nord til syd om Tasiilaq.

Kilde https://fire.airnow.gov/#

Meteorologen forklarer videre, at den usædvanlige luftstrømning, der fører røg og sod til Grønland, er forårsaget af højdevinde, der først bevæger sig nordpå og derefter drejer mod sydøst. Hun forventer, at dette fænomen fortsætter de næste dage, men at luftstrømningen sandsynligvis vil ændre sig i løbet af onsdagen.

Hos DMI har de kontaktet beredskabet og politiet og har sendt en luftrapport ud til Dash8-flyene, der opererer over landet. Selvom røgen ikke udgør en direkte fare for flyvningerne, er det blevet bemærket af både piloter og passagerer. Derfor opfordres piloter til at være opmærksomme på de ændrede forhold, fordi røgen kan lugtes, når man er i luften, hvilket kan skabe ubegrundet frygt hos passagere, mener meteorologen.

Kan genere borgere med lungesygdomme

Umiddelbart er der ingen fare på færde, når man er sund og rask. Det melder landslæge Henrik L. Hansen og beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq, Jes Damgaard Andersen.

Flere borgere i Grønland melder dog om soddækkede biler og trapper, mens sneen er farvet grå her til morgen.

- Den generelle befolkning bliver ikke påvirket af det røg, der nu hænger over Grønland. Men borgere med astma eller andre kroniske lungesygdomme kan blive generet af det. Vi anbefaler derfor, at borgere med lungesygdomme bliver indendørs, hvis de oplever gener, siger Henrik L. Hansen.

Landslægen påpeger også, at myndighederne holder øje med situationen og at de vil melde ud, hvis der skal ske drastiske tiltag.