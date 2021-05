Røde tal ryster ikke Nuuk Water Taxi

Redaktionen Mandag, 10. maj 2021 - 15:10

Nuuk Water Taxi fik et underskud på knap 600.000 i selskabets første regnskab, der dækker 14 måneder frem til årsskiftet 2020/21. Det gik ud over egenkapitalen, der faldt fra en halv million kroner til et minus på på knap 90.000 kroner, skriver avisen Sermitsiaq.

Investerer på trods

– Overfladisk set ser det selvfølgelig ikke godt ud, men vi har valgt at investere i fremtiden på trods af coronaen. Vi havde sidste år valget mellem at lægge selskabet i mølpose eller at tilpasse os markedet med nye produkter, siger Anders Lykke Laursen.

– Det skyldes først og fremmest lufthavnsbyggeriet i Nuuk. Vi er nødt til at være klar, når lufthavnen åbner. Derfor investerer vi. Vi modtager en Targa mere til sommer, og for nylig overtog vi Greenland Boat Charter.

