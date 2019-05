Røde Kors-personlighed tabte kampen mod kræften

Redaktionen Fredag, 03. maj 2019 - 13:21

Mindeord fra Kalaallit Røde Korsiat:

Natten til tirsdag den 30. april mistede Grønland og Kalaallit Røde Korsiat en af sine markante personligheder og et stort menneske, da Aase Nygaard måtte opgive kampen mod den kræftsygdom, der kom til at præge de sidste to år af hendes liv.

Aase Nygaards betydning for Røde Kors’ arbejde i Grønland fra starten af halvfjerdserne og til etablering af Kalaallit Røde Korsiat som en selvstændig afdeling i 1992 er dokumenteret gennem uddannelse af de første grønlandske førstehjælpsinstruktører og udgivelse af dobbeltsprogede førstehjælpsbøger, landsindsamlinger til verdens nødlidende og andre sociale initiativer.

For at skaffe midler til Røde Kors tog Aase initiativ til at starte den første genbrugsbutik i Nuuk i 1991. Genbrugsbutikken er den dag i dag Nuuk Afdelingens kronjuvel, hvor der omsættes varer for 1,2 mio. kr. årligt.

Aase var aktivt medlem af KRK hele sit liv, og nåede at være landsformand, formand for KRK Nuuk, sekretariatschef i KRK, samtidig med at hun styrede genbrugsbutikken i Nuuk med sikker hånd.

En af butikkens største salgssucceser er dukkerne Inuk og Inuuna, som Aase, selv sent i sit sygdomsforløb fortsatte med at strikke med stor entusiasme.

Aase modtog i sit lange Røde Kors liv alle de årsnåle fra Røde Kors, det er muligt at få, ligesom hun blev tildelt Røde Kors Fortjenstmedalje samt Florence Nightingalemedaljen.

Æret være Aase Nygaards minde.

Aase Nygaard begraves i morgen, lørdag, i Hans Egedes Kirke.