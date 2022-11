Rød blok står til flertal med nordatlantiske mandater

Ritzaus Bureau Tirsdag, 01. november 2022 - 21:14

Rød blok får 87 mandater, viser det endelige valgresultat ifølge KMD. Hvis de grønlandske mandater falder ud som ventet, får rød blok dermed flertal.

Det er it-selskabet KMD, der står for den officielle optælling af valgresultatet.

Udfaldet af tirsdagens valg har været usikkert, helt frem til at de absolut sidste stemmer er blevet talt med. Ved 99,8 procent af optalte stemmer, kunne det ikke slås fast, om den røde blok kunne skrabe de 87 mandater sammen.

For at danne et flertal skal man kunne tælle til 90. Derfor er de nordatlantiske mandater vigtige for magtbalancen i Folketinget.

Både Færøerne og Grønland sender to mandater hver til Christiansborg.

Mandag tog Færøerne forskud på valget og pegede som ventet på to kandidater, der peger på hver sin blok. Det er ventet, at Grønland tirsdag vil sende to røde mandater til Danmark.

Dermed kan rød blok formentlig lægge tre mandater til sit regnestykke, mens de blå partier må nøjes med ét.

De seneste seks folketingsvalg er Grønlands to mandater gået til rød blok. Ikke siden 1998 har blå blok fået et grønlandsk mandat.