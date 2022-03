Fra rod til rollemodel

Redaktion Torsdag, 24. marts 2022 - 16:45

Med udsigt til en enkelt billet til Nuuk til sommer forlader Ivalu Clasen Danmark. Hun siger farvel til et godt job som sygeplejerske på Esbjerg Sygehus i akutmodtagelsen, sin mor og en stor familie, der bor tæt på hende og et Danmark, som hun med egne ord, rigtig godt kan lide at være i. Det skriver avisen AG.

Det sker fordi, hun vil være tæt på sin søn, der blev seks år i marts.

- Min søn rejste tilbage til Grønland 25. februar. Inden han rejste, fejrede vi fødselsdagsfest herhjemme, hvor børnene slog katten af tønden, og vi klædte os ud. Inden han rejste, afleverede vi slikposer og gaver til børn og pædagoger i børnehaven. Og da han kom til sin far i Nuuk, fejrede de også hans fødselsdag dér for ham. Jeg følger så efter til sommer, fordi det er for mit barns bedste. Jeg kan ellers godt li’ Danmark.

Men et barn har ret til to forældre, mener Ivalu Clasen, og hun vil sin søn det bedste. Rejsen til Danmark begyndte som en kernefamilie, som ikke kunne finde en bolig i Nuuk.

- Vi forsøgte ellers at skaffe os en bolig. Vi var nybagte forældre. Men der var ingen hjælp at hente, faktisk endte det med, at vi flyttede til Danmark for at få tag over hovedet. Det var i 2016. Først til København, siden til Esbjerg.

