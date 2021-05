Risiko for smittespredning i Nuuk

Merete Lindstrøm Torsdag, 27. maj 2021 - 22:11

Landslægen bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at der er endnu en smittet i Nuuk, og at der er risiko for smittespredning, da man ikke kender smittekilden til denne person.

Så skete det, der ikke måtte ske. Endnu en person er testet positiv for corona i Nuuk. Vedkommende er rejst ind i landet for omkring seks uger siden, og har ikke været syg før nu.

Ifølge flere kilder arbejder personen i samme virksomhed som de to smittede, der blev opdaget onsdag, men de ikke har været i kontakt med hinanden.

Det tyder på, at der er intern smittespredning i Nuuk.

Virksomheden har sendt mange medarbejdere og deres familier hjem i karantæne og påpudt dem at blive testet fredag, og smittesporingen er i gang.

Landslæge Henrik L. Hansen bekræfter sagen overfor Sermitsiaq.AG.

- Vi har torsdag fundet endnu en smittet indenfor samme kreds som de to, der blev opdaget onsdag. Men der er ikke umiddelbart en relation med de øvrige smittede. Det tyder på, at der er fri smittespredning i den gruppe af medarbejdere hos en større erhvervsvirksomhed i Nuuk.

Landslægen understreger, at smittesporingen er i fuld gang, og alle forholdsregler er taget.

- Det er meget bekymrende, at vi ikke kender smittekilden. Derfor har vi strakts iværksat foranstaltninger, så alle i kredsen på omkring 80 pesoner er sendt i karantæne og tilbydes screening i morgen formiddag.

Henrik L. Hansen opfordre til at alle tager restriktioner og anbefalinger meget alvorligt nu for at undgå yderlig smittespredning.

- Nu skal folk virkelig holde afstand og overholde retningslinger for hygiejne. Alt det vi har talt om det sidste halvandet år, men som nok er gået lidt i glemmebogen skal findes frem nu. Der kan være smitte alle steder i Nuuk, det må vi erkende.