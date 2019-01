Ring og få hjælp: Rådgivning samles i én tjeneste

Asger Søndergaard Nielsen Torsdag, 24. januar 2019 - 09:26

To polarulve hyler op mod solen i logoet til den nye telefonsrådgivningslinje, Tusaannga. Om symbolikken i logoet forklarede Naalakkersuisoq for Socialområdet, Martha Abelsen, følgende, da det nye initiativ blev præsenteret:

- Når polarulvene hyler, kommer resten af flokken dem til hjælp. På samme måde vil vi hjælpe dem, der ringer til Tusaannga.

Tusaannga tages i brug den 1. februar, og den erstatter alle de tidligere rådgivningslinjer, der har været. Formålet er at gøre det mere overskueligt for dem, der har brug for hjælp. På telefonnummeret 801180 eller ved SMS til 1899 kan man få rådgivning omkring selvmord, seksuelt misbrug og alkoholrelaterede problemer.

Stor glæde for mange

Børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge var også med til lanceringen. Hun roste Naalakkersuisut for at have taget initiativ til at oprette den fælles rådgivningslinje.

- Det er en stor glæde og en stor trøst, at Tusaannga bliver lanceret. Der er et stort behov for det. Hos MIO får vi mange henvendelser, hvor vi ikke har kompetencer til at hjælpe. Dem vil vi se frem til at henvise til Tusaannga, sagde Aviâja Egede Lynge.

Hun havde dog et ønske til Naalakkersuisut om at gøre Tusaannga døgnåbent. Tusaannga har i udgangspunktet åbent fra kl. 16-22 alle dage.