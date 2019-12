Rikke i Canada: Vidt omkring på fire hjul

Jesper Hansen Torsdag, 26. december 2019 - 12:47

Rikke Møller Nichols (Mulle) bor inde midt i Canada i Saskatoon – stort set så langt fra kysten som man kan komme i Canada. Heldigvis er der en sø i nærheden, og her har Rikke og ægtefællen et herligt fristed.

- Saskatoon er en dejlig by med omkring 270.000 indbyggere. Du kan tage bilen og komme vidt omkring. Vi har et skønt sommerhus lige ud til en sø. Og så har vi fire årstider, så jeg har heldigvis stadig hvid jul. At der så tit bliver Kangerlussuaq-koldt, må man bare lære at leve med.

Den 47-årige nuummioq flyttede til Saskatoon for godt 11 år siden, hvor hun arbejder på et trykkeri.

- Jeg flyttede over til ham, der i dag er min mand. Vi har været gift siden 2009.

Savner havet og veninderne

Hun har ikke oplevet problemer med sprog og andre praktiske ting i Canada, så hun har ingen planer om at vende tilbage til Grønland. Men det irriterer dog, at det er så svært at komme fra Canada til Grønland, når trangen til rejer og mattak kommer over hende:

- Min dejlige familie og mine fantastiske veninder og venner er nok det største savn. Jeg savner også at gå gennem Nuuk og hilse på alle mulige, få en lille sludder og et kram. Følelsen at være hjemme, naturen, havet, spise rejer, jeg kunne blive ved! Desværre er det også så dyrt at komme til Nuuk, specielt herovre fra, så man kan ikke bare lige tage hjem, når trangen kommer over en.