Rigsombuddet: Vejledning kan have skabt forvirring om blanke stemmer

Anders Rytoft Fredag, 04. november 2022 - 17:55

Stemmesedlen er ugyldig, hvis den er blank.

Det har skabt forvirring blandt nogle borgere - og det er med god grund, for det er delvist forkert. Formuleringen stod i vejledningen, som hang i valgboksen, da borgere tirsdag skulle afgive deres stemme til Folketingsvalget 2022.

I stemmeoptællingen skelnes der nemlig mellem blanke og ugyldige stemmer.

En blank seddel er en blank stemme.

En markering

Rigsombuddet har allerede registreret et antal borgere, som har skrevet "blank", men den er ugyldig og tæller ikke med som en blank stemme.

Kristian Kongshøj, lektor hos Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet, forklarer, at en blank stemme er en måde at tilkendegive, at der ikke er noget eller nogen, som repræsenterer ens holdninger.

I Danmark har man ved dette Folketingsvalg set rekordmange mange blanke stemmer. Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, siger til Tjekdet, at det - i stedet for at blive væk - er en markering af, at vælgerne synes, det er vigtigt at bakke op om demokratiet.

Det er værd at bemærke, at man i Danmark skal sætte et kryds, hvor man i Grønland skal skrive et navn på sedlen.

Anerkender dem i praksis

I bekendtgørelserne er der formelt set ikke forskel på en ugyldig stemme og en blank, men det kan være noget andet i folks hoveder, når de afgiver en blank stemme, siger Kristian Kongshøj.

Han forstår godt problematikken.

- Man kan diskutere, om vi skal opdatere de formelle formuleringer i bekendtgørelsen og sige, at det faktisk er sin egen kategori, for vi anerkender dem jo i praksis.

Souschef hos Rigsombudsmanden i Grønland, Morten Nornild, mener, at formuleringen bør være anderledes.

- Der skal selvfølgelig ikke stå, at stemmesedlen er ugyldig, hvis den er blank:

- Jeg kan forsikre dig om, at det bliver lavet om, når materialet skal genoptrykkes. Der er ikke mere at sige til det - og det skal jeg selvfølgelig beklage.

Kan have skabt forvirring

Ikke desto mindre garanterer Morten Nornild, at en blank stemmeseddel er talt med som en blank stemme: - Der er alene tale om, at der i vejledningen oplyses noget forkert.

Morten Nornild fortæller, at man hos Rigsombuddet har hørt om et mindre antal stemmesedler, hvor der på stemmesedlen står "blank" - og den tæller til gengæld som en ugyldig stemme.

Han anerkender, at hvis borgere har haft meget nøje overvejelser om at afgive en blank stemmeseddel, så kan vejledningen muligvis have skabt noget forvirring.