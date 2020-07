Rigsombuddet sænker flaget for Suka

Merete Lindstrøm Onsdag, 22. juli 2020 - 16:58

Det er Selvstyrets flagstang, der står foran Skattestyrelsens bygning i Nuuk. Få meter derfra står Rigsombuddets flagstang, hvor der altid flages, når der er åbent for at vise, at der er ”nogen hjemme”.

I dag havde Selvstyret valgt at flage på halv til ære for tidligere Naalakkersuisoq Suka K. Frederiksen, der gik bort i går.

I Rigsombuddet havde man da også lagt mærke til synet, da medarbejderne mødte ind i morges, fortæller souschef ved Rigsombudsmanden i Grønland, Morten Nornild til Sermitsiaq.AG

Flager ikke altid ens

- Vi talte faktisk om det allerede i morges, at det så lidt mærkeligt ud, men så kom vi fra det igen, siger han.

Over middag talte medarbejderne om det igen og beslutningen om at sætte flaget på halv for Suka K. Frederiksen blev taget.

- Det er af høflighed og respekt for en landsfigur, at vi flager på halv i dag. Når Selvstyret vil flage på halv for hende, så vil vi også, siger souschefen.

Han understreger, at der sagtens kan være dage, hvor de to stænger ikke flager på samme måde.

- I dette tilfælde var der enighed om, at det så mærkeligt ud med flaget på hel, når Suka K. Frederiksen netop er død, derfor har vi sænket flaget nu, siger Morten Nornild.