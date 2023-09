Rigmand giver stor donation til udvidelse af forskningsstation

University of Graz / Kommuneqarfik Sermersooq

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 26. september 2023 - 08:43

Siden 1970'erne har Københavns Universitet drevet en forskningsstation i Sermilik Fjord i Østgrønland med plads til seks forskere. Nu har stationen fået en stor nabo.

Det østrigske University of Graz har nemlig opført en bygning med yderligere 25 sengepladser.

Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq og universitetet på deres respektive hjemmesider.

Ideelt sted til klimaforskning

Den nye bygning inkludere moderne faciliteter som et solcelleanlæg med batteri og et køkken og fællesrum på stueetagen.

Forskningsstationen ligger tæt på Mittivakkat-gletsjeren, en af de bedst undersøgte gletsjere i Grønland, hvilket gør det til et ideelt sted for klimaforskning, skriver Kommuneqarfik Sermersooq. På stationen skal der bladnt andet forskes i, hvordan klimaændringerne vil påvirke vejrfænomenet pitaraq.

- Dette kan potentielt føre til bedre forståelse og forudsigelse af disse farlige storme, hvilket kan være til stor gavn for sikkerheden og velfærden for befolkningen i Østgrønland, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Ifølge kommune og universitet er det en donation på cirka 1,6 millioner euro fra den østrigske rigmand Dr. Christian Palmers, der har gjort det muligt at udvide forskningsstationen.

Åben for forskere fra andre universiteter

Derfor har borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA), har sendt et brev til Christian Palmers, hvor hun takker ham for den store investering i kommunen:

- Klimaforskning er måske den vigtigste forskning, der findes, og det er dejligt, at verdens førende forskere vælger at arbejde i vores kommune. Jeg sætter stor pris på denne investering og de muligheder, den giver for Tasiilaq-området, udtaler Avaaraq Olsen.

Sermersooq skriver, at selvom stationen drives af Universitetet i Graz, er den åben for forskere fra alle universiteter og discipliner som en lokalitet for østrigsk polarforskning.