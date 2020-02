Rige booker helikopter-ski som aldrig før

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 10. februar 2020 - 10:02

Air Greenland har ni AS350-helikoptere, der kan benyttes til at fragte ski-entusiaster op på uberørte, sneklædte fjeldtinder. I løbet af sæsonen fra april til september i år er hele seks af disse helikoptere i visse perioder booket samtidig til heliskiing.

- I forhold til sidste år heliskiing-sæson så er der i år sket en fordobling af bookede flytimer og dage, oplyser salgsdirektør Flemming Glyager, Air Greenland, til Sermitsiaq.AG.

Der er tale om meget rige personer fra Europa, USA og Canada, der vælger heliskiing i Grønland.

Interessant forretning

- De booker typisk en helikopter i et par dage, men vi oplever også, at nogen vælger at booke helikopteren i flere dage eller uger, oplyser Flemming Glyager, der ikke lægger skjul på, at det for flyselskabet er et meget interessant forretningsben.

Der er tale om personer, som typisk har et ønske om at stå på ski, hvor ingen andre har været før.

- De jagter om nogen eksklusiviteten, og de er naturligvis yderst attraktive kunder for os, da de betaler, hvad det koster at leje en helikopter med pilot, uddyber salgsdirektøren, der over for skibureauerne, der sælger turene, forsøger at være fleksible og sørge for, at alle deltagere kan komme med på skiturene.

Holder ferie i fred

Blandt de rige skigæster er der en del kendte, men Air Greenland gør alt for at holde deres identitet skjult, så de kan få en skiferie i fred og ro og uden for offentlighedens spotlys.

Flemming Glyager oplyser, at det især er på Vestkysten, at efterspørgslen ligger. Specielt nær byerne Ilulissat, Maniitsoq og Kangaamiut. Der er også enkelte bookinger på heliskiing på Østkysten. Derimod har Air Greenland ingen forespørgsler på fjeldtinderne nær Nuuk.