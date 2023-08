Riflerne blev brugt til hundedrab: Det går imod alle mine værdier

Kassaaluk Kristensen Fredag, 25. august 2023 - 11:49

Hans båd blev udsat for hærværk og hans tre rifler, der var godt gemt i båden blev stjålet og formentlig brugt til drab af 10 slædehunde i Qasigiannguit.

Det er ikke et kønt syn, Reginald Frederiksen mødte, da han besigtigede sin båd mandag den 21. august efter melding om hærværk, brugstyveri og hundedrab i byen.

- Jeg havde simpelthen ikke lyst til at komme ombord på jollen i første omgang. Indvendigt var den ret skadet, og flere ting som GPS og andet var helt ødelagt. Det er ikke rart, fortælle Reginald Frederiksen til Sermitsiaq.AG.

Det han aldrig havde skænket en tanke før, var også sket. Han plejer nemlig at lægge sine tre rifler i jollen, godt gemt, så han kunne sejle ud om eftermiddagen lige så snart muligheden bød sig. Riflerne var fundet og stjålet af tre mindreårige nu mistænkte for tyveri, hærværk og drab af slædehunde.

- Det sætter selvfølgelig tankerne i gang. Jeg har tænkt på, hvorfor jeg aldrig havde tænkt på at tage riflerne med hjem efter sejlture. Men risikoen for tyveri havde aldrig strejfet mine tanker før. Det er ikke sjovt at tænke på, hvad riflerne er blevet brugt til, fortæller Reginald Frederiksen.

Mistænkte overdraget til sociale myndigheder

Al materiel skade og stjålne ejendele er meldt til politiet, oplyser Reginald Frederiksen. Politiet efterforsker fortsat drabet på de 10 slædehunde i Qasigiannguit. Natten til mandag havde tre mistænkte mindreårige stjålet en jolle og tre rifler, for derefter at have skudt hundene. De mistænkte er under den kriminelle lavalder, og sagen er derfor overdraget til de sociale myndigheder.

- Det gør mig rigtig ked af det, at mine rifler formentlig er blevet brugt til hundedrab. Sådan en handling strider imod mine værdier. Det får mig også til at tænke på, at jeg fremover vil passe bedre på mine ting, så de kun bliver brugt til formålet, siger Reginald Frederiksen.

- Jeg kan ikke sejle ud om eftermiddagen lige nu. Det sætter selvfølgelig en brat stopper for mine interesser. Det er lidt svært at se fremad nu, slutter han.

Reginald Frederiksens rifler er endnu ikke fundet. En andens jolle, som blev stjålet er blevet afleveret tilbage til ejeren, men nøglerne mangler.

Naalakkersuisut arbejder på en ny våbenlov der lægger op til mere sikker opbevaring og krav om låse ved aftrækkere samt mulighed for aldersbegrænsninger for brug af våben.