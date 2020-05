RGs bestyrelse bad om ikke at betale udbytte

Redaktionen Mandag, 18. maj 2020 - 09:23

Coronakrisen har ramt Grønlands største og vigtigste indtjeningskilde, fiskeriet, hårdt. Eksportvirksomheder som for eksempel Royal Greenland taber mange penge på grund stærkt faldende priser på rejer og fisk. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Derfor er Naalakkersuisut på vegne af ejeren kommet Royal Greenland i møde med økonomisk hjælp for at styrke likviditeten i selskabet. Det sker ved at Royal Greenland slipper for at betale et trecifret millionbeløb i udbytte til landskassen. Sidste år havde reje- og fiskegiganten et rekordoverskud på omkring 400 millioner kroner før skat.

Informeret via avisen

Men formanden for det største oppositionsparti, IA, Múte, B. Egede, der tidligere i sin karriere var selvstændig erhvervsdrivende, langer hårdt ud efter Naalakkersuisut.

Årsagen er, at Inatsisartut ved at læse Sermitsiaq i sidste uge og ikke fra Naalakkersuisut fik at vide, at Royal Greenland, slipper for at betale et udbytte på 134 millioner kroner til selvstyret.

Jeg synes det er pudsigt og kritisabelt med sådanne sager for eksempel beslutningen om, at Royal Greenland ikke skal betale udbytte, tages af Naalakkersuisut uden om Inatsisartut. Det finder vi ud af via pressen. Under coronakrisen er den slags sager, hvor Inatsisartut ikke bliver orienteret af Naalakkersuisut, desværre blevet kutyme. Men i krisetider vil det altid være klogest, at Naalakkersuisut har bred opbakning i Inatsiartut til sine tiltag og informerer om den økonomiske tilstand i selvstyrets selskaber, mener Múte B. Egede.

