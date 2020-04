RG: Rekordresultat trods trawler-salg

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 29. april 2020 - 09:48

Opdateret klokken 10.37 med udtalelser fra Mikael Thinghuus, red.

Det selvstyreejede selskab Royal Greenland har fremlagt et årsregnskab, som viser et driftsresultat, som er det bedste i selskabets historie.

- Uanset at vi har tjent penge på at sælge to trawlere, så ville årsresultatet fortsat have været rekordhøjt, oplyser administrerende direktør Mikael Thinghuus til Sermitsiaq.AG.

I en pressemeddelelse begrunder man det flotte regnskab med, at strategien om at være verdens førende leverandør af vildtfanget nordatlantisk seafood er bæredygtig.

Selskabet drysser imidlertid malurt i bægeret, da det oplyser, at 2. halvår blev påvirket af faldende salgspriser på kogte og pillede rejer.

Omsætningen øget

- Omsætningen er vokset med 3 procent, og kerneaktiviteterne fortsætter med at udvikle sig positivt og udgør i tråd med strategien, en fortsat større andel af Royal Greenlands omsætning. De udgør i dag 77 procent af omsætningen mod kun 41 procent for seks år siden, fremgår det af pressemeddelelsen. Supporting-aktiviteter er blandt andet pelagisk fiskeri og flad-fiskesortimentet, der understøtter kerneforretningen.

Det afsløres også, at selskabet har indgået en joint venture med et selskab i Chile, der skal styrke koncernens krabbeaktiviteter. I den forbindelse oplyses det, at selskaberne i Canada har udviklet sig meget positivt.

Usikkert 2020

Egenkapitalen er på 1,7 milliarder kroner, hvilket svarer til en soliditet på 31 procent.

Coronakrisen vil påvirke indeværende års resultat, men Royal Greenland tør ikke spå om, hvordan det vil påvirke det endelige resultat, da der er usikkerhed om, hvor længe corana-pandemien vil vare.