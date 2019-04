RG: Flot regnskab trods omsætnings-dyk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 16. april 2019 - 11:04

På et punkt aner man svaghedstegn: omsætningen. Den dykkede med cirka 450 millioner kroner og landede på 5,2 milliarder kroner. Ledelsen oplyser imidlertid, at nedgangen alene skyldes fravalg af en enkeltordre på ca. 500 millioner kroner, der lå uden for selskabets kerneaktiviteter.

- Det lavere salg skyldes dels fravalg af ordrer på lakseportioner til en europæisk detailkæde og dels lav fangst af torsk og pelagisk fisk, oplyser selskabet.

Det trak ned

I årsregnskabet noterer ledelsen, at det flotte resultat er opnået trods lavere omsætning, lavere kurser i hovedvalutaerne og forøgede fiskeriafgifter i Grønland.

Alene valutakurser og fiskeriafgifter har haft en negativ påvirkning på regnskabet på 100 millioner kroner, oplyser ledelsen.

- I 2018 har udviklingen været speciel god inden for kogte og pillede rejer, men også hellefisk, snekrabber og skalrejer har fastholdt en høj indtjening. Især sidstnævnte har dog været udfordret af højere fiskeriafgifter i Grønland, står der i beretningen.

Strategien om at være verdens førende leverandør af vildtfanget nordatlantisk seafood medførte i 2018, at man nu er oppe på en omsætning på 75 procent inden for dette forretningsområde. Fire år tidligere lå procentsatsen på kun 41.

Færre medarbejdere

Antallet af medarbejdere blev sidste år reduceret fra 2.533 i 2017 til 2.228. Det er imidlertid ikke på bekostning af grønlandske arbejdspladser. Tværtimod. Antallet af medarbejdere ansat i Grønland voksede fra 1.363 i 2017 til 1.487 i 2018. I Danmark steg antallet af medarbejdere med beskedne syv medarbejdere, så der i alt er 205 ansatte.

Halvdelen af overskuddet på 126 millioner kroner vil man sende over til ejerne, Landskassen, mens den resterende sum på 63 millioner kroner lægges til egenkapitalen, der lander på knap 1,5 milliarder kroner.