RG udskiftede 200 mand på én dag

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. april 2020 - 08:36

Der var tale om en operation af de større, da Royal Greenland tirsdag lykkedes med at udskifte besætningerne på en række trawlere:

- Det er ikke sket før, at Royal Greenland gennemfører besætningsskifte, der omfatter 200 mand på syv trawlere på én og samme dag, tre forskellige steder og godt hjulpet af chartrede fly fra det færøske Atlantic Airways og Air Greenland, skriver Royal Greenland på sin facebook-side.

Besætningsmedlemmer, der skulle afmønstre, havde været ude på et længere togt end normalt på grund af coronakrisen. Krisen har lukket stort set al international flytrafik, samtidig med at der er indført omfattende foranstaltninger for at modvirke smitte.

Takker landslægen

Derfor var det en operation, der krævede stor forberedelse, og den kunne ikke være gennemført uden hjælp fra sundhedsmyndighederne i Grønland og på Færøerne:

- Vi har meget at takke Landslægen i Grønland, Henrik L. Hansen for, at det er lykkedes os at få gennemført besætningsskiftet. Han har rådgivet os og de færøske sundhedsmyndigheder og hospital, for at få gennemført Covid-19 tests på de, der skulle påmønstre trawlere enten i Sisimiut og Nuuk, siger Mika Heilmann, Royal Greenlands bemandingschef, som stod for operationen.

Alle, der skulle påmønstre, skulle desuden i mindst 14-dages hjemmekarantæne i deres respektive land:

Holdt øje med karantæne

- Vi har holdt godt øje med om karantænen blev overholdt. Vi har oplevet i forbindelse med tidligere besætningsskifte at to besætningsmedlemmer brød deres karantænen inden besætningsskiftet, hvilket betød, at de ikke kunne komme med ombord på trawleren. Det ville have været for stor en risiko, og vi vil for alt i verden forhindre smitte, forklarer Mika Heilmann.

De 200 besætningsmedlemmer skulle transporteres mellem tre lande, og derfor chartrede Royal Greenland fly til opgave fra henholdsvis Air Greenland og Atlantic Airways.

Påmønstringen skete i Sisimiut, Nuuk og Tromsø.