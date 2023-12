RG tvunget til at ansætte flere asiatere

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 28. december 2023 - 12:43

Manglen på arbejdskraft udfordrer Royal Greenland, der i dag har cirka 145 asiatiske medarbejdere, fordelt på 10 fabrikker i Grønland. Cirka 40 er kinesere og resten kommer næsten udelukkende fra Filippinerne.

- Hele vejen rundt mangler vi arbejdskraft. Vi har gode erfaringer med medarbejdere fra Filippinerne, og det er planen, at vi næste år ansætter flere. Fra 1. februar vil vi have cirka 180 medarbejdere på landsplan, og så er der ikke planer om flere ansættelser lige foreløbigt, oplyser Royal Greenlands administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand til Sermitsiaq.AG.

Optimering af fabrikker

Hun pointerer, at man samtidig har fokus på at modernisere og optimere fiskefabrikkerne, så man kan komme arbejdskraftmanglen i forkøbet.

- Vi er eksempelvis ved at se på, hvordan vi kan tage en såkaldt gyro-indefrysning i brug, der kan erstatte de traditionelle indefrysningsmetoder. Fordelen ved den nye metode er, at vore produkter sikres højere kvalitet, vi undgår tunge løft og skåner medarbejderne, når der mangler hænder i produktionen, fortæller direktøren.

Susanne Arfelt Rajamand understreger, at det er vigtigt at forholde sig til fakta, når spørgsmålet om udenlandsk arbejdskraft er på dagsordenen.

- Der er ingen tvivl om, at vi har et fokus på og føler et stort ansvar for, at vi rekrutterer internt i Grønland. Men i dag står vi i en situation, hvor vi nødvendigvis må finde alternative løsninger, og se ud over vort lands grænser, siger hun.

Øget indvandring

Tilbage i august kunne Grønlands Statistik oplyse, at befolkningstallet i Grønland var steget, alene fordi indvandringen fra Asien var øget væsentligt.

Pr. 1. juli var der 204 flere borgere i Grønland i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det samlede befolkningstal er således oppe på 56.865.

Befolkningstallet stiger blandt andet, fordi der er kommet 317 flere borgere født i Asien i løbet af det seneste år, hvilket er en stigning på 29,4 procent. Antallet af indbyggere, der er født i Grønland, var i opgørelsen opgjort til 156 færre indbyggere.