RG-topchef: Nyt RAL-anløb er positivt

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 26. december 2023 - 14:50

Royal Arctic Line har oplyst, at samsejladsen med Eimskips atlantskibe ændres, så man næste år vil anløbe Bremerhaven i Tyskland på bekostning af et anløb i Thorshavn på Færøerne.

- Vi blev forud for beslutningen spurgt af Royal Arctic Line, om det var en god ide at anløbe Bremerhaven. Vi har støttet initiativet og er i gang med at geare vores forretning, så vi kan udnytte den mulighed, oplyser Royal Greenlands administrerende direktør Susanne Arfelt Rajamand til Sermitsiaq.AG.

Fordel for Royal Greenland

Hun forklarer, at der forestår et arbejde med at sikre fødevarestyrelsens krav om de nødvendige certifikater og fastslår, at det kun er positivt, at selskabet får direkte adgang til nye markeder i Europa.

- Vi har en fabrik i Cuxhaven, og Royal Arctic Lines tiltag understøtter os. Det vil kun være en fordel for os, at vi har adgang til flere globale havne, oplyser hun.

Direktøren oplyser, at man stadig er tidlig i processen og vurderingen af, om Bremerhaven er en finansiel gangbar mulighed afhænger blandt andet af de priser, som Royal Arctic Line vil nå frem til. Bremerhaven ligger i det nordvestlige Tyskland og kun 43 kilometers kørsel fra Royal Greenlands fabrik i Cuxhaven.